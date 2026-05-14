Cambiare per confermarsi: San Fermo Trail, tutte le novità del 2026

Archiviata la prima gara agonistica, spazio nella giornata prefestiva alla corsa non competitiva nel centro del paese rivolta in particolare a bambini, ragazzi e famiglie (sold out fissato a cinquecento partecipanti). L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali della manifestazione bresciana dal punto di vista socioeducativo. L’obiettivo è la promozione dei valori dello sport, della pratica dell’attività fisica e della condivisione in un contesto accessibile e inclusivo. Al termine della corsa pomeridiana si svolgerà una festa con animazione, merenda e schiuma party: un momento ludico e di incontro aperto a tutta la popolazione. La giornata di sabato si concluderà con una serata che vedrà partecipazione di uno sportivo di riferimento nel mondo della corsa off road. L’incontro sarà aperto a residenti, famiglie, giovani e turisti e intende avvicinare anche i non addetti ai lavori ai valori dello sport e della montagna.