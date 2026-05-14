Cambiare per confermarsi: San Fermo Trail, tutte le novità del 2026
Quattrocento pettorali in palio per la prova clou che chiude il programma dell'evento, aperto alla vigilia da una inedita verticaldi Stefano Gatti
© San Fermo Trail Ufficio Stampa
Iscrizioni aperte per San Fermo Trail di Borno, in programma il penultimo week end di agosto. La tredicesima edizione della manifestazione podistica disegnata sull’Altopiano del Sole (Val Camonica, in provincia di Brescia) presenta quest'anno diverse novità: un nuovo comitato organizzatore, una gara vertical ad inizio weekend e una piccola miglioria nel tratto finale del prova clou domenicale che regalerà ai concorrenti una vera passerella con annesso "bagno di folla” nel centro storico del paese prima del rush finale.
"Nessuna rottura, il nuovo comitato ha raccolto il testimone dal precedente e lavorerà nel segno della continuità. Chi verrà a Borno troverà la medesima passione e la stessa accoglienza di sempre. Anche noi veniamo dal mondo gare, sappiamo quali sono le esigenze di chi corre e faremo di tutto per assecondarle. Rispetto al passato abbiamo voluto introdurre una vertical che andrà a sostituire la Yankee Run del sabato per valorizzare un itinerario only up che regala scorci mozzafiato. Per il resto serate a tema, San Fermo Trail e Family Run restano confermatissime". (Andrea Miorotti - ASDA Borno Running Team)
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UNA SALITA PER VERI GOURMET DELLE SFIDE ONLY-UP
La grande novità 2026 dell'evento è Borno Vertical. La prova ha uno sviluppo di quattro chilometri e mezzo per un dislivello positivo di 850 metri. Il segnale di partenza verrà dato sabato 22 agosto dalla centralissima Piazza San Giovanni Paolo II. Attraversato il centro storico i concorrenti raggiungeranno la parte alta dell’abitato di Borno, dove termina l'asfalto e inizia una strada sterrata che entra nel bosco, regalando una vista panoramica sull'altopiano. La salita si farà sempre più dura quando la strada lascerà spazio a un bellissimo sentiero nel bosco che conduce ad un caratteristico roccolo di inizio Novecento. Nelle valle del Moren, all’ingresso dell’alpeggio, chi non avrà l’assillo del crono resterà a bocca aperta. Il traguardo è fissato ai piedi della Cima Moren, dove sorge una chiesetta in sasso realizzata dal gruppo alpini di Borno nei primi anni 2000.
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Archiviata la prima gara agonistica, spazio nella giornata prefestiva alla corsa non competitiva nel centro del paese rivolta in particolare a bambini, ragazzi e famiglie (sold out fissato a cinquecento partecipanti). L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali della manifestazione bresciana dal punto di vista socioeducativo. L’obiettivo è la promozione dei valori dello sport, della pratica dell’attività fisica e della condivisione in un contesto accessibile e inclusivo. Al termine della corsa pomeridiana si svolgerà una festa con animazione, merenda e schiuma party: un momento ludico e di incontro aperto a tutta la popolazione. La giornata di sabato si concluderà con una serata che vedrà partecipazione di uno sportivo di riferimento nel mondo della corsa off road. L’incontro sarà aperto a residenti, famiglie, giovani e turisti e intende avvicinare anche i non addetti ai lavori ai valori dello sport e della montagna.
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GRAN FINALE CON IL SAN FERMO TRAIL
Format vincente non si cambia, al massimo si migliora. Quello di domenica 23 agosto a Borno è un anello di vero off road vario e mai banale che alterna ripide salite a tratti da spingere, tecniche discese a strade bianche dove fare girare le gambe. Da affrontare vi sono 18 chilometri con 1200 metri di dislivello positivo. Dalla suggestiva piazza di Borno (ad 883 mslm) si sale fino a raggiungere il Rifugio San Fermo (quota 1868), dal quale parte un traverso tecnico e panoramico (Sentiero Alto) di circa quattro chilometri che porta ai 1921 metri della vetta di Monte Arano.
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Dal GPM-gara parte la discesa che porta al Rifugio Laeng (metri1769) nella conca di Varicla e che poi tocca il lago di Lova prima di piombare sul pittoresco traguardo di Borno. Novità di San Fermo Trail 2026 è l'arrivo: prima di entrare in piazza gli atleti percorreranno parte della zona pedonale del centro storico, dove saranno accolti dai tanti spettatori. Il sold out è fissato a quota quattrocento pettorali.
Per maggiori informazioni e per la campagna iscrizioni si può consultare la pagina web dell'evento: https://www.sanfermotrail.it
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