San Giorgio Vertical GoInUp: Crippa e Della Pedrina sbancano Talamona
Grandi numeri a Talamona nel quarto dei dodici appuntamenti del circuito only-up benefico e solidale della Bassa Valtellinadi Stefano Gatti
© Davide Vaninetti
Erano letteralmente in metà di mille mercoledì 13 maggio a dare vita alla quarta edizione di San Giorgio Vertical, organizzata dal Team K2 Valtellina a Talamona, in provincia di Sondrio. Numeri alla mano, il circuito GoInUp Vertical è sempre più un appuntamento fisso per gli appassionati della corsa in montagna e delle competizioni serali infrasettimanali di sola salita. Ad imporsi sulla linea del traguardo sono stati Alessandro Crippa e Sveva Della Pedrina: secondo centro per lui, addirittura quarta per lei, ancora imbattuta quest’anno.
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L’evento ha richiamato nel tratto iniziale della Valtellina numerosi atleti (top runners e amatori) e semplici appassionati, confermando anche nella quarta tappa del circuito il forte legame tra sport, territorio e comunità. L’unicità del percorso che ricalca i primi cinquecento metri della ormai mitica K2 Valtellina Extreme Vertical Race di inizio estate (quest'anno in programma sabato 20 giugno), ha valorizzato i sentieri e gli scorci panoramici del versante orobico della grande valle percorsa dal fiume Adda. La riuscita dell’evento è stata resa possibile dal prezioso contributo dei volontari, delle associazioni del territorio e di tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione, confermando ancora una volta il forte legame tra sport, comunità e valorizzazione del territorio.
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LA GARA
La prova maschile ha regalato grande spettacolo fin dalle prime battute di gara con un gruppetto di atleti subito protagonista di un acceso confronto. Dopo le prime rampe è stato Alessandro Crippa a prendere il comando, transitando in testa al Tempietto e imponendo successivamente il proprio ritmo lungo le ripide pendenze che conducono al Prato dell’Acqua. Il forte verticalista (ma non solo!) del GSA Cometa è giunto in solitaria al traguardo posto nei pressi della chiesa di San Giorgio, con il tempo record di 17 minuti e 11 secondi. Alle sue spalle si è classificato con un minuto esatto di ritardo l’intramontabile Daniel Antonioli del Team Pasturo ASD, autore di un’ottima prova.
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A sigillare il podio è stato Gabriele Scaioli, che ha tagliato il traguardo otto secondi dopo il compagno di squadra Antonioli, mentre Luca Lizzoli (Centro Atleti Lizzoli) e il beniamino di casa Tommaso Caneva (GP Talamona) hanno completato la top five uomini. Il vincitore Crippa è al secondo podio alto stagionale: il livignasco Alessandro si era già imposto nel Cagnello Vertical di Cercino (gara due), mentre a fare centro nella prova d'esordio a Traona (CechUp) era stato il quotatissimo skyrunner piemontese Marcello Ugazio e nella terza di Buglio in Monte l'altro livignasco Filipppo Bertazzini.
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Dominio di Sveva Della Pedrina in gara donne. La forte atleta chiavennasca di La Recastello Radici Group ha imposto un ritmo insostenibile per le avversarie, chiudendo la missione vittoria in ventuno minuti e 37 secondi, performance cronometrica che le è valsa la trentanovesima casella di una classifica assoluta da 523 effettivi (un terzo del totale le donne).
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Sul podio con la vincitrice (fin qui imbattuta quest'anno) sono salite in quest'ordine la runner indipendente Federica Morosini (con un minuto e mezzo di ritardo) e Raffaella Rossi del Team Valtellina ASD con il tempo finale di 23 minuti e 29 secondi. A completare la top five sono state invece Serena Piganzoli di Sport Race Valtellina ed Elisa Peverelli (AG Media Sport ASD).
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SPORT, AMICIZIA E CONDIVISIONE
Al termine della prova sportiva atleti, accompagnatori, volontari e sostenitori si sono ritrovati in un clima di festa e convivialità, condividendo momenti di allegria tra sorrisi, musica e premiazioni. San Giorgio Vertical si conferma un importante appuntamento sportivo e al tempo stesso un’occasione di aggregazione capace di coinvolgere sportivi, famiglie e appassionati in una serata all’insegna dello sport, dell’amicizia e dello stare insieme. Al via sono c'erano anche un quadrix e due joelette che hanno dato la possibilità ad altrettanti ragazzi del Gruppo della Gioia di partecipare attivamente all'evento.