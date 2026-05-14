San Giorgio Vertical GoInUp: Crippa e Della Pedrina sbancano Talamona

L’evento ha richiamato nel tratto iniziale della Valtellina numerosi atleti (top runners e amatori) e semplici appassionati, confermando anche nella quarta tappa del circuito il forte legame tra sport, territorio e comunità. L’unicità del percorso che ricalca i primi cinquecento metri della ormai mitica K2 Valtellina Extreme Vertical Race di inizio estate (quest'anno in programma sabato 20 giugno), ha valorizzato i sentieri e gli scorci panoramici del versante orobico della grande valle percorsa dal fiume Adda. La riuscita dell’evento è stata resa possibile dal prezioso contributo dei volontari, delle associazioni del territorio e di tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione, confermando ancora una volta il forte legame tra sport, comunità e valorizzazione del territorio.