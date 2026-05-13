Gioco di squadra: Golden Trail World Series al via con il mito Zegama
Il circuito internazionale by Salomon scatta dalla Spagna e introduce il Team Ranking, otto brand internazionali hanno già aderitodi Stefano Gatti
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Conto alla rovescia per la stagione più competitiva di sempre nella storia delle Golden Trail World Series (GTWS). Il prestigioso circuito internazionale di trailrunning by Salomon lascia i blocchi di partenza domenica 17 maggio in Spagna con la mitica Zegama-Aizkorri. La celebre maratona di montagna dei Paesi Baschi festeggia quest'anno - con un parterre de rois al via - il suo venticinquesimo anniversario, segnando l'inizio di quello che si preannuncia come un anno storico per le GTWS. Numeri record di pre-iscrizioni testimoniano già un livello di competizione straordinario, a partire appunto dalla sua prima tappa. I vincitori di Zegama-Aizkorri 2025 Elhousine Elazzaoui (NNormal) e Sara Alonso (ASICS) puntano naturalmente a ripetersi.
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La beniamina di casa e il fortissimo marocchino (campione GTWS delle due ultime stagioni, come la rumena Madalaina Florea del Team Scott nel 2025), dovranno fare i conti con una shortlist di avversari di livello mondiale. Su tutti Kilian Jornet (NNormal), lo straordinario campione spagnolo che torna a Zegama all'inseguimento della sua dodicesima (!) vittoria. E poi ancora Manuel Merillas (New Balance Running) e Rémi Bonnet (Salomon). Tra e donne a sfidare Alonso saranno la sua emergente connazionale Malen Osa (Salomon) e poi la sua compagna di squadra svedese Tove Alexandersson e la esperta elvetica Judith Wyder (HOKA). Dopo l'esordio a Zegama e prima della Grand Final del prossimo autunno con il Muju Trail in Corea, la regular season GTWS prevede altre sei tappe, ad iniziare da quella italiana di Ledro Sky Trentino di domenica 24 maggio.
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Al di là delle performance individuali, le GTWS 2026 introducono una serie di innovazioni chiave pensate per elevare ulteriormente il livello della competizione. Per la prima volta nella sua storia, il circuito lancia un ranking a squadre basato sui risultati combinati dei due migliori uomini e delle due migliori donne di ogni squadra in ogni gara. Otto brand internazionali sono pronti a sfidarsi in questa classificazione inaugurale, aggiungendo una nuova dimensione di strategia collettiva al circuito. Tradizionalmente incentrato sulla performance individuale, il trailrunning entra ora in una nuova fase, nella quale le squadre sono destinate a svolgere un ruolo determinante. Il Team Ranking dovrebbe ridefinire le dinamiche di gara, incoraggiando in ordine sparso una collaborazione strategica più intensa, una partecipazione più ampia nel corso della stagione e l'emersione di identità di squadra più forti.
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LE SQUADRE IN GIOCO
ASICS Trail Team si affida a un roster di vincitori di gara d'élite affermati, ma la sfida principale consiste nel convertire questa potenza individuale in una performance collettiva costante. Tra i nomi di spicco figurano Maude Mathys, campionessa GTWS nel 2020 e nel 2021, e Sara Alonso, vice-campionessa GTWS 2025 e doppia vincitrice nella scorsa stagione (Kobe Trail et Zegama-Aizkorri). La rosa è completata da Benjamin Roubiol, Adrien Briffod, triatleta olimpico e medagliato europeo che ha impressionato con un quarto posto all'esordio a Sierre-Zinal 2025, nonché Miguel Benitez et Ida Robsahm.
Brooks Trail Runners presenta uno degli organici più equilibrati e strutturati del gruppo, coniugando profondità e continuità tanto tra gli uomini quanto tra le donne. Questa stabilità posiziona il team come un serio candidato al Ranking a Squadre lungo l'intera stagione. Tra gli atleti chiave figurano l'olimpionica Anna Gibson, la rivelazione 2025 Taylor Stack, e il Campione Europeo di corsa in montagna 2024 Roberto Delorenzi, supportati da un solido organico internazionale comprendente Gianluca Ghiano, Daniel Pattis, Courtney Coppinger, Rosa Lara Feliu et Alice Gaggi.
NIKE ACG schiera un team versatile e internazionale, capace di offrire performance di alto livello su tutti i profili di gara, posizionando la squadra tra le principali candidate al podio. Tra gli atleti di spicco figurano Nienke Brinkman, detentrice del record del percorso di Zegama e di ritorno nelle GTWS dopo la sua vittoria nella classifica generale nel 2022. E poi ancora Lauren Gregory, terza nella classifica generale nel 2025 e vincitrice al Tepec Trail e alla Grande Finale de Ledro Sky Trentino. Per finire Cesare Maestri, Christian Allen e la nuova stella asiatica Miao Yao.
Run2Gether On Trail si afferma come una delle forze emergenti del campionato, costruita attorno a un potente nucleo di atleti kenioti. Il team è guidato da Patrick Kipngeno et Philemon Kiriago - rispettivamente secondo e terzo nella classifica generale delle GTWS nella scorsa stagione - supportati da Michael Selelo Saoli: un trio che ha dominato il podio a Sierre-Zinal 2025. Nel settore femminile, Ruth Gitonga et Philaries Kisang si distinguono come candidate di primo piano. Con un organico ben equilibrato concepito per la gara collettiva, Run2Gether On Trail ha il potenziale per dettare le dinamiche di gara, in particolare nella seconda metà della stagione.
Salomon stabilisce il punto di riferimento schierando il roster più ampio e completo del campionato. Il team combina un evidente potenziale di vittoria con una profondità di organico notevole, riunendo atleti capaci di competere in testa sull'intero circuito. Tra i nomi di punta figurano Tove Alexandersson, confermata sia a Zegama-Aizkorri che a Sierre-Zinal. Con lei Rémi Bonnet, vincitore della classifica generale GTWS nel 2022 e nel 2023, anch'egli atteso a Zegama-Aizkorri; e Sophia Laukli, campionessa GTWS nel 2023. La rosa è ulteriormente rafforzata da vincitori di gara affermati come Caroline Kimutai, Naomi Lang, Andreu Blanes et Timothy Kibett, oltre a validi contendenti tra cui Ezekiel Rutto, Joey Hadorn, Malen Osa e il talento emergente Fabian Venero.
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GLI OUTSIDER
Kailas Fuga Team affronta la stagione con chiare ambizioni, sostenute da un roster impegnato e in crescita. Grazie ad una partecipazione costante, il team ha il potenziale per scalare il ranking nel corso della stagione e affermarsi come forza competitiva. Guidato da Damian Bogdan, Fabiola Conti, Marta Fuentes et Madalina Amariei, Kailas Fugapunta a trasformare performance individuali costanti in solidi risultati collettivi, costruendo slancio nel corso dell'anno.
New Balance Running punta su continuità ed esperienza, schierando un team equilibrato che unisce talento affermato e solida profondità di organico, garantendo performance affidabili per tutta la stagione. Con una rosa ben distribuita, si posizionano come seri candidati a un posto di rilievo nel ranking a squadre. Guidato da un nucleo solido comprendente Manuel Merillas, Davide Magnini, Raoul Raus, Iu Net, Jacob Adkin, Laia Montoya et Martina Bilora, il team dispone degli strumenti per restare competitivo nelle gare chiave e mantenere la continuità dall'inizio alla fine.
Scott affronta la stagione come un team in sviluppo, ma con un potenziale considerevole. La campionessa GTWS in carica Madalina Florea guida il team portando credenziali di vittoria comprovate - tra i quali i successi a Il Golfo dell'Isola e nel prologo della Grande Finale nel 2025 - stabilendo il punto di riferimento per il team. Al suo fianco, Mattia Tanara, Nicolas Molina et Estel Roig formano un nucleo solido, e con una partecipazione costante, Scott potrebbe emergere come un outsider temibile capace di sfidare team più affermati.
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OGNI POSIZIONE CONTA: COME FUNZIONA IL RANKING A SQUADRE?
Il ranking a squadre è determinato dalla combinazione dei risultati dei due migliori uomini e delle due migliori donne di ogni squadra in ogni gara. Le loro posizioni al traguardo vengono sommate per determinare il punteggio della squadra per quell’evento, rendendo ogni posizione determinante e la costanza un fattore decisivo nell’intero gruppo. Le formazioni degli atleti possono variare da una gara all’altra, purché rappresentino la stessa squadra, e ulteriori team potranno unirsi al circuito nel corso della stagione.
Un primo posto vale un punto, mentre un decimo posto ne vale dieci. Questi valori vengono poi sommati per calcolare il totale della squadra. Come in altri sport (come ad esempio il golf), il sistema segue un principio di punteggio minimo: più basso è il punteggio combinato, più alto è il ranking. Per la classifica generale, il Team Ranking finale si basa sui quattro migliori risultati di ogni squadra nella stagione, più la Grand Final.
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ALZARE L'ASTICELLA: NUOVO SISTEMA DI PUNTEGGIO, PUNTI BONUS DI SEGMENTO E AUMENTO DEL MONTEPREMI
In aggiunta al ranking a squadre, la stagione GTWS 2026 introduce una serie di importanti sviluppi volti a rafforzare ulteriormente il campionato come competizione moderna e globale, pienamente ottimizzata per la trasmissione televisiva e allineata ai più elevati standard del trail running d'élite. Nel 2026 i segmenti di salita, discesa e sprint assegnano punti bonus alla classifica generale. Questa innovazione è concepita per intensificare la competizione in gara, incoraggiare un approccio più tattico e migliorare l'esperienza in diretta e televisiva. I cinque migliori atleti di ogni segmento guadagneranno punti come segue: 10 per il primo posto, 8 per il secondo, 6 per il terzo, 4 per il quarto e 2 per il quinto. La classifica generale terrà conto dei quattro migliori risultati di un atleta in ogni categoria di segmento, più tutti i risultati di segmento della Grande Finale, per un massimo di 150 punti di segmento. Gli atleti devono completare la gara per convalidare i punti di segmento.
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La classifica generale 2026 segue un sistema più strategico e di più facile comprensione: i quattro migliori risultati su sette gare più la Grand Final contano per la classifica finale. Ogni gara di regular season assegna fino a 200 punti, mentre la Grande Final mette in palio un massimo di 300 punti, costituendo la gara unica e decisiva per determinare i vincitori della stagione. In questo quadro, il punteggio massimo possibile nella classifica generale sarà di 1250 punti. Il montepremi aumenta quest'anno in modo significativo a tutti i livelli della competizione nel con un incremento del 50% rispetto al 2025, portando il montepremi totale a 451mila euro, trentamila dei quali appannaggio dei vincitori delle classifiche generali maschile e femminile. Per tutelare ulteriormente l'integrità della competizione, le GTWS implementano in modo sostanziale il proprio programma antidoping, con dieci test per gara (incluso il controllo multi-classe ed EPO) e 50 test aggiuntivi fuori competizione nel corso della stagione.
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PRIMA TAPPA: ZEGAMA!
La stagione GTWS 2026 prende il via domenica 17 maggio con Zegama-Aizkorri, una delle maratone di montagna più iconiche al mondo. La gara sarà trasmessa in diretta sulle piattaforme WBD, tra cui HBO Max, Eurosport e TNT Sports, nonché attraverso un vasto network mondiale, offrendo ai fan di tutto il mondo un accesso in prima fila a quella che si preannuncia come un'edizione storica.