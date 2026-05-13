Gioco di squadra: Golden Trail World Series al via con il mito Zegama

La beniamina di casa e il fortissimo marocchino (campione GTWS delle due ultime stagioni, come la rumena Madalaina Florea del Team Scott nel 2025), dovranno fare i conti con una shortlist di avversari di livello mondiale. Su tutti Kilian Jornet (NNormal), lo straordinario campione spagnolo che torna a Zegama all'inseguimento della sua dodicesima (!) vittoria. E poi ancora Manuel Merillas (New Balance Running) e Rémi Bonnet (Salomon). Tra e donne a sfidare Alonso saranno la sua emergente connazionale Malen Osa (Salomon) e poi la sua compagna di squadra svedese Tove Alexandersson e la esperta elvetica Judith Wyder (HOKA). Dopo l'esordio a Zegama e prima della Grand Final del prossimo autunno con il Muju Trail in Corea, la regular season GTWS prevede altre sei tappe, ad iniziare da quella italiana di Ledro Sky Trentino di domenica 24 maggio.