Mondiali Giovanili: Marco Magistro e Martina Pozzi grandi protagonisti a Makarska

Si è chiusa con un lusinghiero bilancio l'avventura degli Azzurrini agli Youth Skyruning Wolrd Championships di Makarska (in Croazia) nel fine settimana da venerdì 8 a domenica 10 maggio. Il bottino del Team Italia consiste in otto medaglie individuali per le nostre giovani promesse, nel terzo posto nella classifica per nazioni dietro a Spagna e Norvegia e in una serie di prestazioni di altissimo livello in tutte le categorie. È mancato solo l'oro. La spedizione tricolore guidata dal CT Roberto Mattioli ha confermato di essere al vertice dello skyrunning internazionale anche nel movimento giovanile.