Mondiali Giovanili: Marco Magistro e Martina Pozzi grandi protagonisti a Makarska

"Siamo tornati a casa con nove medaglie complessive e un ottimo terzo posto nella classifica per nazioni. A renderci maggiormente orgogliosi è il livello complessivo della squadra: abbiamo avuto atleti competitivi in tutte le categorie, in entrambe le discipline. Questo è il segnale più importante: lo skyrunning giovanile italiano è vivo, radicato e sta crescendo. Questi risultati non arrivano per caso. Dietro a ogni atleta c'è una società che lavora ogni giorno sul territorio, che investe tempo ed energie nella formazione dei giovani, spesso lontano dai riflettori. A loro va il nostro ringraziamento più sentito: senza il lavoro quotidiano di tecnici e dirigenti insieme a tutto lo Staff tecnico federale, questo palcoscenico non sarebbe raggiungibile".