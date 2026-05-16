Internazionali, Svitolina: "Volevo vincere qui il 20° titolo, ora pronta a Roland Garros"

16 Mag 2026 - 22:44

"Sono molto contenta di come sono riuscita a gestire i nervi, non solo oggi ma anche durante tutto il torneo. Penso che queste due settimane siano state difficili, ma sono molto contenta di come ho giocato e di come il mio corpo ha reagito a queste partite impegnative". osì Elina Svitolina, campionessa agli Internazionali d'Italia dopo aver battuto Coco Gauff in finale, svela le proprie emozioni in conferenza stampa. "Questo è stato, credo, uno dei sorteggi più difficili che abbia mai avuto in un torneo e sono contenta che la mia stagione sia iniziata così - ha aggiunto -. Mi dà una buona idea di cosa aspettarmi al Roland Garros. Ma voglio comunque concentrarmi e lavorare sodo, prepararmi fin dal primo turno. Ci sono giocatrici davvero forti. Non bisogna sottovalutarle. Bisogna essere pronti per le partite del primo turno, per le grandi battaglie. Tutti sono lì per batterti. Non hanno niente da perdere, quindi bisogna aspettarsi partite difficili". Non é stato facile tornare ad alto livello dopo la gravidanza: "All'inizio per me era importante solo darmi una buona possibilità di giocare al massimo livello, bisogna crederci per far sì che accada". Infine un pensiero anche su Gael Monfils, tennista e suo compagno. "Ci ho parlato prima della cerimonia, era molto contento del risultato. Sa quanto significhi per me vincere qui il mio ventesimo titolo, volevo davvero raggiungere un traguardo", conclude. 

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