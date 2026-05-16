Volley, Champions League: Perugia vola in finale, il Varsavia battuto 3-0

Percorso praticamente perfetto fin qui per gli uomini di Lorenzetti, che hanno conquistato sei vittorie nella fase a gironi e due nei quarti di finale prima del successo di oggi contro Varsavia. Terza finale della storia di Perugia, che nel 2017 fu superata a Roma dallo Zenit Kazan, mentre un anno fa aveva alzato il trofeo dopo il 3-2 sullo Zawiercie.