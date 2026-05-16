Volley, Champions League: Perugia vola in finale, il Varsavia battuto 3-0

16 Mag 2026 - 18:59
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Perugia è in finale di Champions League del volley maschile. All'Inalpi Arena di Torino, la Sir Sicoma Monini ha battuto 3-0 nella prima sfida della Final Four i polacchi del PGE Projetc Varsavia: 25-19, 25-20, 26-24 i parziali.

Ora la squadra italiana, detentrice della Champions vinta lo scorso anno, aspetta di conoscere l'avversaria della finale di domani dall'altra semifinale di stasera tra la squadra polacca Aluron Zwarta Zawiercie e quella turca Ziraat Ankara. La finale è in programma domani alle 20.30.

Percorso praticamente perfetto fin qui per gli uomini di Lorenzetti, che hanno conquistato sei vittorie nella fase a gironi e due nei quarti di finale prima del successo di oggi contro Varsavia. Terza finale della storia di Perugia, che nel 2017 fu superata a Roma dallo Zenit Kazan, mentre un anno fa aveva alzato il trofeo dopo il 3-2 sullo Zawiercie.

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