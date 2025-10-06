FUSKY: Salvador e Michielli "firmano" la prova lunga della new entry del Trentino

FUSKY sembra avere insomma tutte le carte in regola per diventare una grande classica. A tracciare il bilancio della prima edizione è lo skyrunner trentino Andrea Tomé, responsabile del comitato organizzatore:



"Prima di tutto siamo molto soddisfatti. Per la nostra prima edizione non avremmo potuto chiedere di meglio. Abbiamo ricevuto tantissimi feedback positivi e la cosa non può che farci piacere. Il sold out di pettorali e l’ottima risposta della Valle sono stati motivo di orgoglio e soddisfazione. Non è stato facile, ma nessuno ha mai pensato che lo sarebbe stato. Il meteo ha ulteriormente messo alla prova la macchina organizzativa, ma tutti hanno saputo rispondere al meglio. Interrompere le due prove lunghe è stata una decisione sofferta, ma ponderata nell’ottica di garantire la sicurezza di atleti e volontari. Ora ci siamo meritati alcuni giorni di riposo, poi ripartiremo ancora più motivati con la consapevolezza di avere tra le mani un evento dal grandissimo potenziale".