Sardinia Trail Italy: la prima volta di Buck, "manita" di successi per Majer

A completare la proposta del comitato organizzatore di GLEsport è stata la gara Short da 18 chilometri che - nella giornata conclusiva dell'evento - si è sviluppata su parte del percorso della tappa finale. E se nella prova clou a dominare la scena sono stati atlete ed atleti in arrivo sull'isola dal Nord e dall'Est Europa, la gara entry level è stata terra di conquista per i trailrunners local. Tra le donne a spuntarla è stata Stefania Marra, ad aggiudicarsela tra gli uomini è invece stato Roberto Usai, già sul podio assoluto del Sardinia Trail gli scorsi anni.