Sardinia Trail Italy: la prima volta di Buck, "manita" di successi per Majer
L'olandese volante e la plurivincitrice polacca dominano la tredicesima edizionedi Stefano Gatti
© Sardinia Trail Ufficio Stampa
La prima volta di Stefan Buck, la quinta di Ewa Majer. Vengono rispettivamente dall'Olanda e dalla Polonia il vincitore e la vincitrice della tredicesima edizione del Sardinia Trail, andato in scena nel secondo fine settimana di maggio (da venerdì 8 a domenica 10) sui sentieri dell'Ogliastra, nella Sardegna centro-orientale. I diretti avversari dei due vincitori non sono stati a guardare. Più netto in ogni caso il dominio... dell'olandese volante (il suo successo non è mai stato in discussione), leggermente più sudato il successo della fortissima polacca, ormai di casa sull'isola. Anche quest'anno l'evento ha... mandato in onda un importante spot per la Sardegna e per il suo calendario di corse in natura, che diventa ogni anno sempre più ricco e sempre più vario, con eventi che spaziano dal suo mare alle sue montagne. Spesso unendo con un fil rouge ininterrotto entrambi gli ambienti naturali, come nel caso di Sardinia Trail Italy.
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Tre vittorie in altrettante tappe per il trentatreenne Buck: nella classifica finale il portacolori di Rotterdam Atletiek ha preceduto l'italiano Mirko Rigoni e il francese Jonathan Maillard, per tre giorni in bagarre tra di loro per i due restanti gradini del podio, con qualche incursione nelle singole del tedesco Elias Hoffman e dello slovacco Pavel Porubcan (vincitore delle due precedenti edizioni) ma costretti ad accontentarsi delle posizioni ai piedi del podio stesso. Un passo indietro (anzi... quattro) in particolare per Porubcan.
Non abdica invece tra le donne la fortissima Majer (La Sportiva Polska), che si aggiudica il suo quinto successo al Sardinia Trail (e il quarto di fila!) precedendo nella classifica finale la rivale transalpina Tiphaine Germain, l'unica rivale capace di interrompere lo strapotere della polacca in tempi recenti, aggiudicandosi la vittoria nel 2022, la prima dopo due cancellazioni Covid. Nota di merito per la britannica Michelle Attridge, che con una prova tutta sostanza ha fatto suo il gradino finale del podio.
A completare la proposta del comitato organizzatore di GLEsport è stata la gara Short da 18 chilometri che - nella giornata conclusiva dell'evento - si è sviluppata su parte del percorso della tappa finale. E se nella prova clou a dominare la scena sono stati atlete ed atleti in arrivo sull'isola dal Nord e dall'Est Europa, la gara entry level è stata terra di conquista per i trailrunners local. Tra le donne a spuntarla è stata Stefania Marra, ad aggiudicarsela tra gli uomini è invece stato Roberto Usai, già sul podio assoluto del Sardinia Trail gli scorsi anni.
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"Nel complesso sono stati tre giorni incredibili: un grande ringraziamento agli organizzatori: hanno fatto un lavoro fantastico. Mi sono sentito a mio agio sicuro lungo tutto il percorso: tracciati bellissimi e.. ottimi ristori. Per me è stato un modo straordinario per scoprire la Sardegna. Spero di tornare, arrivederci all’anno prossimo”. (Stefan Buck)
"È sempre bellissimo, la Sardegna è la mia seconda casa e ogni volta che torno al Sardinia Trail mi diverto molto e mi godo scenari unici. Naturalmente vincere rende il tutto davvero perfetto". (Ewa Majer)
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GARA UOMINI
La marcia trionfale di Stefan Buck era iniziata con il primo posto scratch nella tappa Tertenia-Gairo-Cardedu da 25 chilometri tutta vista mare ma con poco meno di millecento metri D+ dalla spiaggia Foxi di Tertenia alla spiaggia Museddu (nel territorio di Marina di Cardedu). Alle sue spalle Jonathan Maillard (Pelau Running Club) e Mirko Rigoni (Azalai ASD), con lo stesso tempo sul traguardo. Sardinia Trail subito in salita per il campione uscente Pavel Porubcan (Sut Team/Jogging Klub Dubnica), quarto al traguardo della tappa più breve delle tre tappe in programma.
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Buck concede il bis (e di fatto blinda la vittoria finale) nella tappa centrale dell'evento Arzana-Desulo-Punta La Marmora-Arzana da 41 chilometri per 1600 metri di dislivello positivo: il grande classico dell'anello lunare sul Gennargentu. Da Nuraghe Ruinas ad Arzana nel territorio di Desulo, con il passaggio ai 1834 meri di quota del GPM-gara di Punta La Marmora ("tetto" del Sardinia Trail nonché massima elevazione della Sardegna) e la successiva discesa dal versante arzanese verso il complesso nuragico di Ruinas, uno dei più alti della Sardegna. È di nuovo podio in quest'ordine per Rigoni e Maillard.
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Terza vittoria di tappa nella Ulassai-Ulassai e successo finale per Buck lungo i 34 chilometri (dislivello positivo prossimo ai mille metri) con partenza e arrivo in Piazza Barigau a Ulassai: una frazione mozzafiato anche dal punto di vista paesaggistico, con spettacolari attrazioni quali la grotta Su Marmuri (estesa per oltre 850 metri visibili, con picchi di altezza di ben settanta metri alle pendici del Tacco di Ulassai) e il canyon di Gola Sa Tappara.
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Buck precede sulla linea d'arrivo il tedesco Elias Hoffman (Turnerbund Hamburg Eilbeck) e Mirko Rigoni. Quest'ultimo mette così sotto chiave la piazza d'onore alle spalle di Buck e davanti a Maillard. Si ferma ai piedi del podio lo stesso Hoffmann, mentre lo slovacco Porubcan (vincitore nel 2024 e nel 2025) cede suo malgrado lo scettro al nuovo re del Sardinia Trail e deve questa volta accontentarsi di sigillare la top five.
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GARA DONNE
Tiphaine Germain (Möpe) ed Ewa Majer (La Sportiva Polska) subito ai ferri corti nella tappa inaugurale. A spuntarla è la trailrunner francese, terzo tempo di giornata per Daniela Pastorino. Scambio di posizioni nella seconda tappa in formato marathon: Majer prende la testa della classifica generale precedendo la diretta rivale Germain sul traguardo di Nuraghe Ruinas. Terza piazza di giornata alla britannica Michelle Attridge (Penn Pacers), per quella che è a tutti gli effetti un'anticipazione della classifica finale.
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Nonostante un errore di percorso infatti Majer vince in rimonta sulla "solita" Germain anche la tappa conclusiva, Attridge chiude la caccia ai gradini del podio, chiudendo in terza posizione tappa e classifica generale di Sardinia Trail 2026. La vincitrice Majer scala fino alla settima posizione una classifica assoluta da 55 finishers. Top ten M/F raggiunta anche da Germain (ottava) e mancata di poco (dodicesima) da Attridge. Da sottolineare il dato significativo delle quote rosa: un terzo del totale (37 uomini, 18 donne).
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Nella gara Short Roberto Usai (Studium Et Stadium) apre il podio maschile completato nell'ordine da Riccardo Pilloni (Gruppo Polisportivo Dilettantistico Assemini) e dal trairunner indipendente elvetico Roberto Gobbi. Tra le donne Stefania Marra (ASD D+Run) prevale su Gaia Magioncalda (ASD Airone Triathlon) e sulla runner indipendente Chiara De Giuli. La vincitrice sfiora la top ten assoluta: undicesima di una classifica generale da 24 finishers. Come nella gara di cartello le quote rosa ammontano ad un terzo del totale.
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GLI ORGANIZZATORI: "SFORZI RIPAGATI: SARDINIA TRAIL È UN'EMOZIONE SEMPRE NUOVA"
La tredicesima edizione del Sardinia Trail è stata organizzata da GLEsport, con il contributo dell'Assessorato dello Sport della Regione Autonoma della Sardegna, quello del Comune di Ulassai e la collaborazione dell'Agenzia regionale Forestas e dei Comuni toccati dalla corsa. A supportare l'evento anche diverse aziende: USE, Scott, Tenute Gebelias, Ciao Runner, Wild Ogliastra e Grimaldi Lines. I gratificanti feedback da parte dei partecipanti a Sardinia Trail 2026 sono accolti con il sorriso da Gian Domenico Nieddu, responsabile del comitato organizzatore, che ha poi fatto un primo bilancio a caldo dell'evento:
"È davvero emozionante vedere ripagato l'impegno dello staff e il sostegno delle istituzioni, con l'apprezzamento per lo spirito della competizione e la varietà di scenari che restano nel cuore. Ringraziamo le istituzioni: dall'assessora regionale dello Sport Ilaria Portas a Giovanni Soru e Luigi Deidda, sindaco e vicesindaco di Ulassai, fino agli amministratori di tutti i Comuni interessati dal passaggio dell'evento. Sardinia Trail regala sempre giornate incredibili e scenari che - seppur consolidati - regalano di anno in anno panorami sempre nuovi e forti emozioni. Pensiamo già all'edizione numero quattordici".
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Da ricordare anche che Ulassai e gli spettacolari paesaggi dei Tacchi d'Ogliastra torneranno a breve al centro della scena sportiva sarda, per la precisione a fine mese con una nuova edizione dell'Ulassai Festival - People, Sport Adventure: tre giornate dedicate agli amanti degli sport outdoor fra arrampicate, trekking, MTB, yoga, cooking lab e cineforum. L'appuntamento è fissato da sabato 30 maggio a lunedì 1. giugno.
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CLASSIFICA FINALE SARDINIA TRAIL TOP FIVE UOMINI
1. Stefan Buck (NED) 09h16m54s
2. Mirko Rigoni (ITA) 09h23m32s (+17m38s)
3. Jonathan Maillard (FRA) 09h46m39s (+29m45s)
4. Pavol Porubcan (SVK) 09h49m39s (+32m45s)
5. Elias Hoffmann (GER) 09h54m49s (+37m55s)
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CLASSIFICA FINALE SARDINIA TRAIL TOP FIVE DONNE
1. Ewa Majer (POL) 10h52m25s
2. Tiphaine Germain (FRA) 10h55m31s (+03m06s)
3. Michelle Attridge (GBR) 11h58m03s (45m38s)
4. Magda Novakova (CZE) 12h19m47s (+01h27m22s)
5. Roberta Dalmonego (ITA) 12h41m55s (+01h49m30s)
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CLASSIFICA FINALE SHORT TOP FIVE UOMINI
1. Roberto Usai (ITA) 01h35m50s
2. Riccardo Pilloni (ITA) 01h37m49s (+01m59s)
3. Leonardo Gobbi (SVI) 01h38m01s (+02m11s)
4. Stefano Pisanu (ITA) 01h44m04s (+ 08m14s)
4. Matteo Zanda (ITA) 01h44m04s (+08m14s)
CLASSIFICA FINALE SHORT TOP FIVE DONNE
1. Stefania Marra (ITA) 02h05m50s
2. Gaia Maggioncalda (ITA) 02h20m10s (+14m20s)
3. Chiara De Giuli (ITA) 02h20m12s (+14m22s)
4. Agneska Kosmara (POL) 02h29m43s (+23m53s)
5. Manuela Tronci (ITA) 02h31m50s (+26m00s)
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