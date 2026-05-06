Serie B, tre arbitri internazionali (e Doveri) per l'ultima giornata
Nella Serie B più equilibrata degli ultimi anni molti verdetti arriveranno all'ultima giornata. Per questo motivo stati designati arbitri che solitamente dirigono partite di cartello in Serie A.
Daniele Doveri (non più internazionale per limiti d'età) sarà all'Adriatico per Pescara-Spezia, Marco Guida fischierà in Reggiana-Sampdoria, Simone Sozza sarà impegnato in Catanzaro-Bari, Matteo Marcenaro in Monza-Empoli.
Queste le designazioni complete della trentottesima e ultima giornata:
AVELLINO - MODENA h 20:30
DI MARCO
VOTTA - PRESSATO
IV: ACQUAFREDDA
VAR: AURELIANO (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: RUTELLA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
CATANZARO - BARI h 20:30
SOZZA
MONACO - ZANELLATI
IV: MUCERA
VAR: GARIGLIO
AVAR: VOLPI
CESENA – PADOVA h 20:30
ARENA
EMMANUELE - RINALDI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MONALDI
FROSINONE - MANTOVA h 20:30
MANGANIELLO
PERROTTI - COSTANZO
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: SERRA
MONZA – EMPOLI h 20:30
MARCENARO
MASTRODONATO - RICCI
IV: CALZAVARA
VAR: LA PENNA
AVAR: BARONI
PESCARA - SPEZIA h 20:30
DOVERI
DI GIOIA - ZEZZA
IV: TROPIANO
VAR: MARINI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA - SAMPDORIA h 20:30
GUIDA
CORTESE - PISTARELLI
IV: PERENZONI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PAGANESSI
SUDTIROL – JUVE STABIA h 20:30
MARINELLI
POLITI - BITONTI
IV: DASSO
VAR: MAGGIONI
AVAR: GUALTIERI
VENEZIA - PALERMO h 20:30
ZANOTTI (foto)
PASSERI - BIANCHINI
IV: TEGHILLE
VAR: COSSO
AVAR: PRENNA
VIRTUS ENTELLA - CARRARESE h 20:30
FABBRI
BELSANTI - GRASSO
IV: LEORSINI
VAR: CAMPLONE (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)
AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)