Chi è Berta, il Ds italiano dell'Arsenal (ex Atletico) aggredito da Simeone

06 Mag 2026 - 12:32
© sportmediaset

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Non solo Calafiori finalista che ha superato un altro italiano come Ruggeri. Nell'Arsenal che si giocherà la Champions League a Budapest il nostro Paese sarà rappresentato anche da Andrea Berta, direttore sportivo dei Gunners. 

Nella semifinale di ritorno dell'Emirates ha vissuto una serata da ex, dato che per 12 anni, dal 2013 al 2025, ha lavorato nell'Atletico Madrid ed è stato l'architetto di tantissimi colpi di mercato, da Griezmann a Oblak. Un lungo ciclo in sintonia con il Cholo Simeone, ovvero colui che lo ha aggredito nei minuti finali di Arsenal-Atletico. 

Niente di grave, solo una piccola spinta per allontanarlo mentre Berta protestava con l'arbitro da bordo campo per chiedere di fischiare la fine della partita. Tensioni "da campo", ma che hanno fatto il giro dei quotidiani spagnoli proprio per via della lunga militanza dell'italiano nei Colchoneros.

Simeone chiedeva solo che Berta fosse più rispettoso nei modi, anche nei confronti dei suoi ex collaboratori che lavorano nel club spagnolo. Tra i due, le tensioni risalgono probabilmente al divorzio tra l'Atletico e il direttore sportivo, che lasciò perché convinto che il suo ruolo non fosse più rilevante dopo l'arrivo di Carlos Bucero all'interno della società, riporta As

Chi è Andrea Berta, direttore sportivo dell'Arsenal

 Andrea Berta è nato a Brescia nel 1972. A 54 anni, è uno dei dirigenti sportivi più apprezzati nel mondo del calcio, tanto che prima di accettare la corte dell'Arsenal per lui si erano fatti avanti top club come Chelsea e Juventus. 

Dopo aver lavorato in banca nella provincia bresciana, ha iniziato la carriera da direttore sportivo con il Carpenedolo, dove ha conosciuto Tommaso Ghirardi che ha poi seguito al Parma. In seguito alla parentesi al Genoa, ha iniziato il lungo capitolo all'Atletico Madrid nel 2013.

Due campionati, una supercoppa, un'Europa League e una supercoppa europea (oltre a due finali di Champions) dopo, ha optato per la nuova avventura inglese all'Arsenal nell'estate del 2025. 

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