Chi è Berta, il Ds italiano dell'Arsenal (ex Atletico) aggredito da Simeone

Nella semifinale di ritorno dell'Emirates ha vissuto una serata da ex, dato che per 12 anni, dal 2013 al 2025, ha lavorato nell'Atletico Madrid ed è stato l'architetto di tantissimi colpi di mercato, da Griezmann a Oblak. Un lungo ciclo in sintonia con il Cholo Simeone, ovvero colui che lo ha aggredito nei minuti finali di Arsenal-Atletico.