Serie A, le designazioni arbitrail per la 36esima giornata
Pubblicate le designazioni arbitrali per la 36ª giornata di Serie A: l’AIA ha reso noti direttori di gara, assistenti e VAR per tutte le partite in programma
L'Aia ha pubblicato le squadre arbitrali scelte dal nuovo designatore Dino Tommasi per la 36esima giornata di Serie A
- Torino – Sassuolo (Venerdì 8/05, h. 20.45)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Bindoni – Tegoni
IV ufficiale: Maresca
VAR: Meraviglia
AVAR: Prontera
- Cagliari – Udinese (Sabato 9/05, h. 15.00)
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Scatragli – Trinchieri
IV ufficiale: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Cosso
- Lazio – Inter (Sabato 9/05, h. 18.00)
Arbitro: Abisso
Assistenti: Fontani – Biffi
IV ufficiale: Sacchi J.L.
VAR: Meraviglia
AVAR: Massa
- Lecce – Juventus (Sabato 9/05, h. 20.45)
Arbitro: Colombo
Assistenti: Imperiale – Cecconi
IV ufficiale: Tremolada
VAR: Mariani
AVAR: Mazzoleni
- Hellas Verona – Como (h. 12.30)
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Lo Cicero – Bercigli
IV ufficiale: Bonacina
VAR: Camplone
AVAR: La Penna
- Cremonese – Pisa (h. 15.00)
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Rossi L. – Rossi M.
IV ufficiale: Collu
VAR: Gariglio
AVAR: Pezzuto
- Fiorentina – Genoa (h. 15.00)
Arbitro: Massimi
Assistenti: Mokhtar – Cavallina
IV ufficiale: Calzavara
VAR: Massa
AVAR: Pairetto
- Parma – Roma (h. 18.00)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Bahri – Vecchi
IV ufficiale: Maresca
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paganessi
- Milan – Atalanta (h. 20.45)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Dei Giudici – Rossi C.
IV ufficiale: Fourneau
VAR: Di Paolo
AVAR: Mariani
- Napoli – Bologna (Lunedì 11/05, h. 20.45)
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Colarossi – Yoshikawa
IV ufficiale: Perri
VAR: Marini
AVAR: Giua