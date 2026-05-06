SERIE A

Serie A, le designazioni arbitrail per la 36esima giornata

Pubblicate le designazioni arbitrali per la 36ª giornata di Serie A: l’AIA ha reso noti direttori di gara, assistenti e VAR per tutte le partite in programma

06 Mag 2026 - 12:43
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L'Aia ha pubblicato le squadre arbitrali scelte dal nuovo designatore Dino Tommasi per la 36esima giornata di Serie A

  • Torino – Sassuolo (Venerdì 8/05, h. 20.45)

Arbitro: Galipò

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV ufficiale: Maresca

VAR: Meraviglia

AVAR: Prontera

  • Cagliari – Udinese (Sabato 9/05, h. 15.00)

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Scatragli – Trinchieri

IV ufficiale: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Cosso

  • Lazio – Inter (Sabato 9/05, h. 18.00)

Arbitro: Abisso

Assistenti: Fontani – Biffi

IV ufficiale: Sacchi J.L.

VAR: Meraviglia

AVAR: Massa

  • Lecce – Juventus (Sabato 9/05, h. 20.45)

Arbitro: Colombo

Assistenti: Imperiale – Cecconi

IV ufficiale: Tremolada

VAR: Mariani

AVAR: Mazzoleni

  • Hellas Verona – Como (h. 12.30)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Lo Cicero – Bercigli

IV ufficiale: Bonacina

VAR: Camplone

AVAR: La Penna

  • Cremonese – Pisa (h. 15.00)

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Rossi L. – Rossi M.

IV ufficiale: Collu

VAR: Gariglio

AVAR: Pezzuto

  • Fiorentina – Genoa (h. 15.00)

Arbitro: Massimi

Assistenti: Mokhtar – Cavallina

IV ufficiale: Calzavara

VAR: Massa

AVAR: Pairetto

  • Parma – Roma (h. 18.00)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Bahri – Vecchi

IV ufficiale: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

  • Milan – Atalanta (h. 20.45)

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Dei Giudici – Rossi C.

IV ufficiale: Fourneau

VAR: Di Paolo

AVAR: Mariani

  • Napoli – Bologna (Lunedì 11/05, h. 20.45)

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Colarossi – Yoshikawa

IV ufficiale: Perri

VAR: Marini

AVAR: Giua

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