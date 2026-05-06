CHAMPIONS LEAGUE

Calafiori vola in finale ma fa arrabbiare l'Atletico: furia social di Simeone jr, quanti rischi per l'azzurro

Siebert e il Var graziano due volte il difensore che a fine partita festeggia: "Sembra un sogno"

06 Mag 2026 - 12:38
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Protagonista in campo nell'Arsenal che ha raggiunto una storica finale di Champions League, Riccardo Calafiori è stato al centro anche del post-partita all'Emirates Stadium. L'azzurro infatti, coinvolto in due episodi controversi, ha scatenato la rabbia dell'Atletico Madrid che ha chiesto due rigori. Sotto la lente d'ingrandimento un fallo su Giuliano Simeone diretto in porta e un pestone rifilato in area di rigore su Antoine Griezmann. Il fallo sul francese in particolare sembra netto, con l'arbitro Siebert che se la cava fischiando un fallo di pochi secondi prima in favore dei Gunners.

"Il penalty era chiaro, l'hanno visto tutti" la posizione di Simeone che trova d'accordo David Beckham, ospite in tv per commentare la partita: "Quello di Calafiori è fallo, nessun dubbio!". Insomma l'ex Roma e Bologna ha rischiato tantissimo, così come sul contatto con Simeone jr in area. Il figlio d'arte si è lamentato postando la foto sui propri social. Nello scatto viene sottolineata anche la posizione di partenza regolare, al contrario di quanto segnalato inizialmente dal guardalinee. Insomma la squadra arbitrale impegnata a Londra capitanata da Siebert non ha vissuto una delle serate migliori. Lo stesso dicasi per il Var, sempre silente.  

Può tirare un sospiro di sollievo invece Calafiori che giocherà la prima finale di Champions della sua carriera: "Mi sembra un sogno, speriamo di riuscire a realizzarlo". Sostituito nel finale, il difensore è stato protagonista nel recupero anche di una rissa tra le due panchine.

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