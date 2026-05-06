Calafiori vola in finale ma fa arrabbiare l'Atletico: furia social di Simeone jr, quanti rischi per l'azzurro

"Il penalty era chiaro, l'hanno visto tutti" la posizione di Simeone che trova d'accordo David Beckham, ospite in tv per commentare la partita: "Quello di Calafiori è fallo, nessun dubbio!". Insomma l'ex Roma e Bologna ha rischiato tantissimo, così come sul contatto con Simeone jr in area. Il figlio d'arte si è lamentato postando la foto sui propri social. Nello scatto viene sottolineata anche la posizione di partenza regolare, al contrario di quanto segnalato inizialmente dal guardalinee. Insomma la squadra arbitrale impegnata a Londra capitanata da Siebert non ha vissuto una delle serate migliori. Lo stesso dicasi per il Var, sempre silente.