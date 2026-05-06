Fox Sport offre il lavoro dei sogni: 50mila dollari per vedere tutte le partite dei Mondiali

06 Mag 2026 - 12:24
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"Abbiamo il lavoro dei vostri sogni": questa la descrizione che l'emittente televisivo americano Fox Sports usa per presentare uno degli annunci di lavori tra i più strani di sempre: "Capo osservatore dei Mondiali". Il lavoro in pratica consiste nel vedere tutti i minuti delle 104 partite della prossima Coppa del Mondo all'interno di un "cubo di vetro posizionato nel cuore di Times Square, a New York, di fronte a migliaia di persone". 

Un "lavoro" che molti appassionati di sport sarebbero disposti a fare anche gratuitamente ma per cui il broadcaster americano dei Mondiali ha invece riservato un lauto compenso: 50.000 dollari (circa 42.500 euro).

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La persona selezionata inizierà il 6 giugno e dovrà filmarsi e creare contenuti relativi alle partite dei Mondiali per i social network del canale sportivo americano, che specifica anche che "celebrità di spicco e leggende dello sport verranno ad assistere a una partita nel cubo".

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