Atletica, i convocati per i mondiali indoor: anche la 16enne Doualla tra i 26 azzurri

Nel team sono presenti i medagliati azzurri dei Giochi Olimpici 2024 e dei Mondiali 2025 nelle specialità di pista e pedana. Il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani torna in azione dopo il doppio oro della scorsa stagione (indoor a Nanchino, outdoor a Tokyo). Per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000, bronzo iridato dei 5000 e pluricampionessa europea, è la prima volta in un Mondiale indoor, al via dei 3000 metri.