Atletica, i convocati per i mondiali indoor: anche la 16enne Doualla tra i 26 azzurri

11 Mar 2026 - 17:18
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Ventisei azzurri per il mondiale indoor di Torun, in Polonia, e tra loro c'è anche Kelly Doualla che diventa la più giovane italiana di sempre in un Mondiale: nel giorno della sua gara dei 60 metri, sabato 21 marzo, la talentuosa sprinter azzurra avrà 16 anni e 121 giorni.

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l'elenco dei convocati per i Mondiali in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Saranno 26 gli azzurri in gara, equamente divisi tra uomini e donne (13-13): è il record di presenze individuali nei Mondiali al coperto, stesso numero dell'edizione di Parigi 1997 (in quel caso con una staffetta).

Nel team sono presenti i medagliati azzurri dei Giochi Olimpici 2024 e dei Mondiali 2025 nelle specialità di pista e pedana. Il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani torna in azione dopo il doppio oro della scorsa stagione (indoor a Nanchino, outdoor a Tokyo). Per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000, bronzo iridato dei 5000 e pluricampionessa europea, è la prima volta in un Mondiale indoor, al via dei 3000 metri.

Andy Diaz si presenta da campione del mondo indoor del triplo a dodici mesi dal trionfo di Nanchino. Sempre nel triplo, in squadra l'argento mondiale di Tokyo Andrea Dallavalle, mentre nel peso c'è il bronzo mondiale e attuale leader stagionale Leonardo Fabbri (22,50) e nei 60 metri la vicecampionessa iridata Zaynab Dosso, in testa alle liste dell'anno insieme a Julien Alfred con 6.99.

Tra i selezionati anche la campionessa europea indoor del lungo Larissa Iapichino e, negli ostacoli, l'argento dell'edizione mondiale di due anni fa a Glasgow Lorenzo Simonelli. Per Doualla è invece una prima assoluta in nazionale. 

atletica
mondiali atletica
kelly doualla

