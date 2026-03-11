Tutti gli azzurri convocati per i mondiali indoor di Torun

Tanti sono gli atleti e atlete che potranno recitare ruoli da assoluti protagonisti, a iniziare dalle due stelle assolute rappresentate dal doppio campione del mondo di salto in lungo, Mattia Furlani, e dal doppio podio mondiale tra argento e bronzo nei 10000 e 5000 metri, Nadia Battocletti, impegnata nella circostanza sui 3000 metri, con l'obiettivo per entrambi di puntare al metallo più pregiato.