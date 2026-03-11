Tutti gli azzurri convocati per i mondiali indoor di Torun
Più numerosa del previsto, grazie ad alcune rinunce, la formazione italiana. Confermata la presenza della giovanissima Doualla che diventa la più giovane azzurra di sempre in un campionato del mondodi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
I convocati azzurri per la rassegna iridata al coperto di atletica che si svolgerà a Torun in Polonia, dal 20 al 22 marzo prossimo, sono stati annunciati oggi dal Direttore Tecnico della nazionale italiana, Antonio La Torre, con una formazione composta da ben 26 elementi, 13 uomini e 13 donne, più di quelli previsti sulla base del ranking finale all'8 marzo, giorno della chiusura dei termini per qualificarsi, in quanto vi sono state nelle ultime ore alcune rinunce a livello internazionale che hanno favorito la partecipazione di altri nostri rappresentanti.
Il numero dei presenti nella squadra azzurra è da record, quantomeno eguagliato, essendo pari a quello della spedizione maggiore di ogni tempo per questa manifestazione iridata al coperto, vale a dire quella di Parigi nell'ormai lontano 1997, ed è un altro importante segnale dello stato di salute in continua crescita dell'atletica italiana.
Tanti sono gli atleti e atlete che potranno recitare ruoli da assoluti protagonisti, a iniziare dalle due stelle assolute rappresentate dal doppio campione del mondo di salto in lungo, Mattia Furlani, e dal doppio podio mondiale tra argento e bronzo nei 10000 e 5000 metri, Nadia Battocletti, impegnata nella circostanza sui 3000 metri, con l'obiettivo per entrambi di puntare al metallo più pregiato.
Ci sarà però grande attesa a livello di lotta per il gradino più alto del podio pure per Zaynab Dosso, reduce sui 60 piani da un eccezionale crono di 6"99, suo nuovo record nazionale, per Andy Diaz campione iridato uscente nel salto triplo, ma anche per Andrea Dallavalle argento mondiale all'aperto nella stessa disciplina, per Larissa Iapichino nel salto in lungo donne dove l'anno scorso ha vinto il titolo europeo indoor, senza dimenticare Leonardo Fabbri che nel getto del peso potrebbe ottenere qualsiasi risultato se riesce a trovare la giusta stabilità sulla pedana al coperto, che spesso gli crea qualche problema.
Tra gli altri da evidenziare in particolare il primatista italiano dei 60 H, Lorenzo Simonelli, in cera di stabilità in una stagione altalenante ma sempre in grado di esprimersi a grandi livelli, un ritrovato dopo anni tribolatissimi per vari problemi fisici, Christian Falocchi, che nel salto in alto potrebbe giocarsi possibilità di podio, il mezzofondista Federico Riva che dopo aver ottenuto il primato nazionale al coperto nei 1500 metri, potrebbe recitare un ruolo importante nei campionati, e annotazione a parte va fatta per la giovanissima velocista Kelly Doualla, alla sua prima convocazione in nazionale assoluta, che affronterà i 60 metri con l'entusiasmo e la gioia di una debuttante, senza pressioni addosso per fare esperienza, diventando però la più giovane italiana di sempre in un Mondiale, perché nel giorno della sua gara, sabato 21 marzo, avrà 16 anni e 121 giorni.
© Getty Images
TUTTI I CONVOCATI UOMINI
60m: Samuele Ceccarelli
60m: Filippo Randazzo
1500m: Pietro Arese
1500m: Federico Riva
60h: Oliver Mulas
60h: Lorenzo Simonelli
Alto: Christian Falocchi
Lungo: Mattia Furlani
Triplo: Andrea Dallavalle
Triplo: Andy Diaz
Peso: Leonardo Fabbri
Peso: Nicholas Ponzio
Eptathlon: Dario Dester
TUTTE LE CONVOCATE DONNE
60m: Zaynab Dosso
60m: Kelly Doualla
400m Alessandra Bonora
800m: Eloisa Coiro
800m: Laura Pellicoro
1500m: Ludovica Cavalli
1500m: Marta Zenoni
3000m: Nadia Battocletti
3000m: Micol Majori
60h: Giada Carmassi
60h: Elisa Di lazzaro
Lungo: Larissa Iapichino
Pentathlon: Sveva Gerevini