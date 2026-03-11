Ciclismo, Parigi-Nizza, Vingegaard vince la 4° tappa e torna leader

La corsa è 'esplosa' quasi subito con il gruppo spezzettato in più tronconi. Ad approfittarne è stato il capitano della Visma Lease a Bike che ha trionfato in solitaria davanti ai compagni di fuga di giornata, Dani Martinez e Tim Van Dijke (Red Bull-Bora Hansgrohe), staccati rispettivamente di 41 e 45 secondi.