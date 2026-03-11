Ciclismo, Parigi-Nizza, Vingegaard vince la 4° tappa e torna leader

11 Mar 2026 - 17:34
© Getty Images

© Getty Images

Ribaltone nella classifica generale della Parigi-Nizza. Jonas Vingegaard ha vinto la quarta tappa, 195 km da Bourges con arrivo in salita a Uchon, caratterizzata dal maltempo, tra pioggia e vento, e dalle cadute, che hanno coinvolto anche l'ex leader della generale Juan Ayuso (Lidl Trek), costretto al ritiro.

La corsa è 'esplosa' quasi subito con il gruppo spezzettato in più tronconi. Ad approfittarne è stato il capitano della Visma Lease a Bike che ha trionfato in solitaria davanti ai compagni di fuga di giornata, Dani Martinez e Tim Van Dijke (Red Bull-Bora Hansgrohe), staccati rispettivamente di 41 e 45 secondi.

Nella generale il corridore danese balza al comando con un vantaggio di 52 secondi su Martinez e di 3'20" sul tedesco Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). Domani è in programma un'altra frazione con arrivo in salita, i 206 km da Cormoranche-sur-Saone a Colombier-le-Vieux.

parigi-nizza
ciclismo
jonas vingegaard

