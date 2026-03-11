Ciclismo: Tirreno Adriatico, Lund Andresen vince la terza tappa
Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) ha vinto la terza tappa della Tirreno Adriatico 2026 da Cortona a Magliano de' Marsi. Dopo 221 km fatti in gran parte sotto la pioggia, il danese in volata ha avuto la meglio su Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) e Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Jonathan Milan (Lidl-Trek) che chiude settimo. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) conserva la Maglia Azzurra davanti a Giulio Pellizzari (Red Bull - Bora - Hansgrohe) a 4″ e Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 14″.