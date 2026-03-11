Napoli: per la sfida al Lecce Conte ritrova anche McTominay

Non è improbabile che contro il Lecce sabato prossimo Miguel Gutierrez possa riprendersi il posto sulla fascia sinistra - dopo essere stato costretto per qualche tempo a 'emigrare' a destra per causa di forza maggiore - per consentire a Spinazzola di prendersi una pausa. Il difensore spagnolo è intervenuto oggi ai microfoni di Radio CRC, per fare il punto della situazione relativamente alle prospettive della sua squadra. "Riavere con noi giocatori come De Bruyne ed Anguissa - ha osservato - è molto importante, perché sono grandi calciatori. Avere due giocatori come loro è fondamentale". Gutierrez non si lamenta per essere stato costretto dagli eventi avversi a spostarsi sul lato destro del terreno di gioco. "Io - ha spiegato - cerco sempre di dare soluzioni alla squadra e voglio giocare sempre: destra o sinistra non fa differenza. Non avevo mai giocato a destra prima di quest'anno, perché la mia posizione è a sinistra, ma credo di poter fare bene anche lì". Le richiesta di Conte - ha raccontato Gutierrez - ovviamente, variano in base alla settimana ed alla squadra contro cui giochiamo: prepariamo la partita in base a questo e lui mi chiede cose specifiche. Il modo di giocare nel campionato italiano è molto diverso rispetto alla Spagna, le squadre giocano in modo differente e devo adattarmi bene. Mi piace di più giocare con la difesa a 4, però quest'anno sto imparando anche a giocare in altro modo". "La gara contro il Lecce - ha concluso - la stiamo preparando bene, come tutte le partite. Ci alleniamo duramente per preparare ogni sfida e lo faremo anche nelle ultime dieci partite per conquistare i tre punti. Ora devo solo imparare meglio l'italiano e poi imparerò anche il napoletano".