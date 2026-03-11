Napoli: per la sfida al Lecce Conte ritrova anche McTominay

11 Mar 2026 - 17:49

Una buona notizia per il Napoli. Riguarda Scott McTominay. Assente da cinque partite consecutive a causa di un risentimento al tendine del gluteo, il centrocampista scozzese è guarito e dunque sarà disponibile sabato prossimo nel match con il Lecce. È probabile che inizialmente Conte lo mandi in panchina per poi gettarlo nella mischia per una frazione di gara. Insomma il Napoli, dopo i rientri di Anguissa e di De Bruyne, sta a mano a mano ritrovando i suoi calciatori più rappresentativi. Presto sarà anche il turno di Lobotka. Se dipendesse da lui lo slovacco si metterebbe subito a disposizione dell'allenatore ma lo staff medico vuole essere certo della completa guarigione prima di autorizzarne il rientro in campo.

Vergara, invece, sarà costretto a rimanere lontano dal campo per un mese circa a seguito della fascite plantare al piede sinistro che lo ha costretto a uscire dal campo nell'intervallo della partita vinta con il Torino, venerdì della scorsa settimana. Conte dunque comincia, per così dire, ad avere problemi di scelta e può anche decidere qualche avvicendamento non forzato.

Non è improbabile che contro il Lecce sabato prossimo Miguel Gutierrez possa riprendersi il posto sulla fascia sinistra - dopo essere stato costretto per qualche tempo a 'emigrare' a destra per causa di forza maggiore - per consentire a Spinazzola di prendersi una pausa. Il difensore spagnolo è intervenuto oggi ai microfoni di Radio CRC, per fare il punto della situazione relativamente alle prospettive della sua squadra. "Riavere con noi giocatori come De Bruyne ed Anguissa - ha osservato - è molto importante, perché sono grandi calciatori. Avere due giocatori come loro è fondamentale". Gutierrez non si lamenta per essere stato costretto dagli eventi avversi a spostarsi sul lato destro del terreno di gioco. "Io - ha spiegato - cerco sempre di dare soluzioni alla squadra e voglio giocare sempre: destra o sinistra non fa differenza. Non avevo mai giocato a destra prima di quest'anno, perché la mia posizione è a sinistra, ma credo di poter fare bene anche lì". Le richiesta di Conte - ha raccontato Gutierrez - ovviamente, variano in base alla settimana ed alla squadra contro cui giochiamo: prepariamo la partita in base a questo e lui mi chiede cose specifiche. Il modo di giocare nel campionato italiano è molto diverso rispetto alla Spagna, le squadre giocano in modo differente e devo adattarmi bene. Mi piace di più giocare con la difesa a 4, però quest'anno sto imparando anche a giocare in altro modo". "La gara contro il Lecce - ha concluso - la stiamo preparando bene, come tutte le partite. Ci alleniamo duramente per preparare ogni sfida e lo faremo anche nelle ultime dieci partite per conquistare i tre punti. Ora devo solo imparare meglio l'italiano e poi imparerò anche il napoletano".

