Diverso e sfortunato fu l'approccio con Elisabetta Canalis, conclusosi con un nulla di fatto nonostante un lungo viaggio oltreoceano. Rossi racconta così l'esito della trasferta negli Usa: "Elisabetta Canalis, una bellissima, notissima ragazza. Con la quale non ho mai avuto nulla a che fare, purtroppo. Ci avevo anche provato, ero andato a trovarla a Los Angeles, su suo invito, per poi trascorrere un sacco di tempo con dei suoi amici americani noiosissimi, prima di beccare un benservito. Arrivederci, ciao".