Elisabetta Canalis con abito più che aderente a Beverly Hills
© instagram | Elisabetta Canalis
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Nella sua autobiografia, Valentino Rossi racconta i retroscena sentimentali con Martina Stella ed Elisabetta Canalis: cosa successedi Redazione Sportmediaset
Tra le pagine della sua autobiografia "La mia storia", Valentino Rossi ripercorre non soltanto i trionfi in pista, ma anche alcuni curiosi retroscena della sua vita privata. Tra questi anche la brusca chiusura del rapporto con Martina Stella e su un tentativo andato a vuoto con Elisabetta Canalis.
La frequentazione tra i due risale al 2002, la rottura arrivò in estate a causa di una bugia raccontata dal pilota per evitare una vacanza in Sardegna insieme a lei.
Invece di raggiungere l'isola, il nove volte campione del mondo partì per Ibiza in compagnia degli amici Alessio Salucci e Ivan, fingendo però di trovarsi nel Regno Unito per motivi di lavoro: "Qui a Londra piove e fa freddo, sembra novembre" disse riferendosi a un presunto servizio fotografico ad agosto. L'inganno durò pochissimo perché un conoscente della ragazza lo avvistò nello scalo delle Baleari, scatenando la rabbia dell'attrice: "Sei proprio un pezzo di m..., un mio amico ti ha visto all'aeroporto di Ibiza. Fan..., bastardo".
Al rientro dalle vacanze seguì un confronto diretto durante il quale la giovane, accompagnata dalla madre, non risparmiò ulteriori rimproveri al campione: "Sei un pezzo di m..., cog.... questo è il modo di trattare una ragazzina?".
Diverso e sfortunato fu l'approccio con Elisabetta Canalis, conclusosi con un nulla di fatto nonostante un lungo viaggio oltreoceano. Rossi racconta così l'esito della trasferta negli Usa: "Elisabetta Canalis, una bellissima, notissima ragazza. Con la quale non ho mai avuto nulla a che fare, purtroppo. Ci avevo anche provato, ero andato a trovarla a Los Angeles, su suo invito, per poi trascorrere un sacco di tempo con dei suoi amici americani noiosissimi, prima di beccare un benservito. Arrivederci, ciao".
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