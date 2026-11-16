L'INTERVISTA

Mercato, McKennie spaventa la Juve: “Io al Manchester United? È una possibilità…”

Il centrocampista bianconero: "Normale che con Pochettino allo United vengano accostati loro giocatori americani"

16 Nov 2026 - 19:04
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Il futuro di Weston McKennie torna al centro delle voci di mercato. L'approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United, al termine della sua esperienza come commissario tecnico degli Stati Uniti, ha immediatamente acceso i riflettori sui giocatori della nazionale a stelle e strisce, con il centrocampista della Juventus finito in cima alla lista dei possibili obiettivi dei Red Devils. L'argentino conosce molto bene le qualità dell'ex Schalke 04, avendolo allenato proprio con la selezione statunitense, e il legame tra il tecnico e il gruppo americano alimenta inevitabilmente le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra.

La risposta di McKennie

 Interpellato sull'argomento da diversi media internazionali, lo stesso McKennie non ha chiuso la porta a un eventuale trasferimento in Premier League, pur riconducendo i rumors alla naturale conseguenza del cambio in panchina a Old Trafford: "Passare allo United? È una possibilità. Abbiamo molti ragazzi nella nostra nazionale che sono destinati a cambiare squadra entro il prossimo anno, quindi è inevitabile che circolino queste voci".

Il centrocampista bianconero ha poi ribadito come l'arrivo del suo ex ct in Inghilterra renda automatico l'accostamento di diversi profili statunitensi al club inglese: "Non si sa mai cosa passa per la testa degli allenatori, ma da ora in avanti ci saranno tantissimi rumors sul Manchester United per noi americani. È normale. È ovvio che Pochettino si sia affezionato a questo gruppo, vedendo anche la qualità che la nostra squadra ha da offrire, ma vedremo cosa succederà".

Pochettino flirta

 Sulla vicenda si è espresso anche lo stesso Mauricio Pochettino, che ha scelto la linea della prudenza evitando di sbilanciarsi su nomi specifici, pur lasciando intendere quanto il fascino dei Red Devils possa pesare nelle scelte future dei calciatori: "Ora non è il momento di parlarne. Tutti i bravi giocatori hanno l'ambizione di raggiungere il livello più alto, e il Manchester United rappresenta esattamente quel livello ed è un sogno per molti di loro".

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