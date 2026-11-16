Mercato, McKennie spaventa la Juve: “Io al Manchester United? È una possibilità…”

Il centrocampista bianconero ha poi ribadito come l'arrivo del suo ex ct in Inghilterra renda automatico l'accostamento di diversi profili statunitensi al club inglese: "Non si sa mai cosa passa per la testa degli allenatori, ma da ora in avanti ci saranno tantissimi rumors sul Manchester United per noi americani. È normale. È ovvio che Pochettino si sia affezionato a questo gruppo, vedendo anche la qualità che la nostra squadra ha da offrire, ma vedremo cosa succederà".