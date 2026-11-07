MotoGp: Marquez butta fuori Bezzecchi e poi si difende: "Ero davanti". Aprilia furiosa

Sono dispiaciuto per come sono andate le cose. La caduta non ci voleva ma non ha senso rimuginarci troppo sopra. Meglio pensare che siamo ancora nel bel mezzo del weekend e concentrarci sul domani per fare il massimo" Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, caduto nella Sprint del Gp del Qatar dopo un contatto con Marc Marquez. "La direzione gara ha deciso di non sanzionare nessuno per cui non ha senso pensarci troppo. Io so solo che ho visto Marc che era andato un po' largo e ho provato a inserirmi in curva 1 all'interno. So solo che quando siamo arrivati al momento clou lui mi è venuto contro e io sono caduto. Peccato davvero. Non so cosa altro dire", ha aggiunto