Bagnaia chiude i test davanti a tutti











































































Inizia in salita il campionato di Aleix Espargarò. In seguito all'affaticamento all'avambraccio destro, riscontrato durante le recenti prove della MotoGP a Portimao, il pilota dell'Aprilia si è sottoposto a una serie di test presso la Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona. I controlli hanno evidenziato una fibrosi al muscolo per cui si è resa necessaria una operazione chirurgica. L'intervento di pulizia, ha avuto esito ampiamente positivo e permetterà al pilota il recupero in vista della prima gara stagionale, in programma nel weekend 24-26 marzo proprio in Portogallo.