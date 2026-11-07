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MOTOGP

MotoGp Qatar, highside spaventoso per Bagnaia: frattura al piede, out per la gara lunga

Il pilota azzurro protagonista di un brutto volo nella sprint: sbalzato dalla moto dopo un contatto con Aldeger

07 Nov 2026 - 18:53
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Brutto incidente per Pecco Bagnaia nel corso della gara sprint del Gp del Qatar. Il pilota della Ducati è stato tamponato da Fermin Aldeger nel secondo giro compiendo un violento highside. Il piemontese è rimasto a terra dolorante ma cosciente. La gara è stata interrotta con bandiera rossa per soccorrere il pilota della Ducati, portato via in barella. Necessario lo stop per permettere agli steward di far uscire Pecco dalla pista. Il pilota azzurro è sempre rimasto cosciente ma dai primi controlli medici è emersa una doppia frattura a due dita del piede che lo mette fuori gioco per la gara lunga di domani. Pecco rientrerà in Italia per essere operato per la frattura scomposta. 

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