Bagnaia non ce la fa, in Portogallo la Ducati schiererà Lecuona

Come preannunciato e temuto, Francesco Bagnaia non sarà in pista nel prossimo weekend, che vedrà la MotoGP in azione a Portimao. Il pilota della Ducati, operato al piede destro dopo la caduta in Qatar, non ha infatti recuperato una condizione accettabile per correre e verrà sostituito da Iker Lecuona, quest'anno già richiamato dalla Superbike in diverse occasioni per prendere il posto di Alex Marquez e Fermin Aldeguer.