Bagnaia non ce la fa, in Portogallo la Ducati schiererà Lecuona

Come preannunciato e temuto, Francesco Bagnaia non sarà in pista nel prossimo weekend, che vedrà la MotoGP in azione a Portimao. Il pilota della Ducati, operato al piede destro dopo la caduta in Qatar, non ha infatti recuperato una condizione accettabile per correre e verrà sostituito da Iker Lecuona, quest'anno già richiamato dalla Superbike in diverse occasioni per prendere il posto di Alex Marquez e Fermin Aldeguer.
"Le porte del Ducati Lenovo Team si aprono per accogliere Iker Lecuona che sostituirà Pecco Bagnaia al GP del Portogallo in programma dal 20 al 22 novembre all'Autódromo Internacional do Algarve. Lo spagnolo, che ha già disputato cinque gare quest'anno in MotoGP con il Team Gresini Racing (miglior risultato in gara un settimo posto al GP d'Ungheria e Top10 al GP del Qatar), salirà sulla Desmosedici GP della squadra ufficiale per il 21esimo round della stagione. Il 26enne, pilota titolare in WorldSBK per i prossimi due anni, con il Team Aruba.it Racing - Ducati, ha chiuso il Campionato 2026 al secondo posto con quattro vittorie. Riposo invece per Pecco Bagnaia, che si è sottoposto a un intervento chirurgico lo scorso martedì a Torino. Dopo la stabilizzazione della doppia frattura al piede destro, continua il recupero per riuscire a tornare in pista per l'ultima gara della stagione a Valencia", il comunicato Ducati.
Adesso "Pecco" farà di tutto per essere presente almeno in Spagna per chiudere in pista la sua avventura con la Ducati e aprire quella con l'Aprilia nei test all'indomani dell'ultimo GP della stagione.