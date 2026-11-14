La Fim smentisce Dorna: "Nessuna sanzione sportiva alla Yamaha per l'assenza in Qatar"

“Il comunicato stampa di Dorna, non quello della FIM, non era corretto perché affermava che si potessero imporre sanzioni sportive, cosa che non esiste. Da parte della Fim non ne abbiamo e perché un pilota che non si presenta a una gara non è soggetto a sanzioni sportive in questo momento. Forse in futuro modificheremo le regole, ma ad oggi non ne disponiamo" ha detto il massimo dirigente al quotidiano spagnolo "As".