MOTOGP

La Fim smentisce Dorna: "Nessuna sanzione sportiva alla Yamaha per l'assenza in Qatar"

Il presidente Viegas fa chiarezza dopo le "minacce" dell'ente organizzatore del campionato: "Il contratto prevede una multa, ma non da parte nostra"

14 Nov 2026 - 11:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 14
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

Dorna e Liberty Media, oggi riunite sotto il nome di MotoGP Sports Entertainment Group, avevano minacciato sanzioni sportive alla Yamaha e ai suoi piloti da parte della Federazione motociclistica internazionale, per aver rinunciato al round del Qatar per motivi di sicurezza, ma la stessa Fim, ha smentito l'organizzazione che detiene i diritti del Motomondiale. Il presidente del massimo organismo delle due ruote a motore, il portoghese Jorge Viegas, lo ha detto chiaramente.

“Il comunicato stampa di Dorna, non quello della FIM, non era corretto perché affermava che si potessero imporre sanzioni sportive, cosa che non esiste. Da parte della Fim non ne abbiamo e perché un pilota che non si presenta a una gara non è soggetto a sanzioni sportive in questo momento. Forse in futuro modificheremo le regole, ma ad oggi non ne disponiamo" ha detto il massimo dirigente al quotidiano spagnolo "As".

“L’unica sanzione prevista deriva dal contratto tra Dorna e i costruttori. Pertanto, i costruttori e le scuderie sono tenuti ad schierare due piloti in ogni gara. Se non sono in grado di farlo, devono ricorrere a un pilota sostitutivo. Ma si tratta di un contratto commerciale. La Fim non fa parte di questo contratto e nel nostro codice disciplinare non vi è alcuna disposizione che preveda sanzioni in caso di assenza di un pilota", ha aggiunto.

Leggi anche

MotoGP, è ufficiale: Yamaha boicotta il Gran Premio del Qatar, il comunicato

Ultimi video

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

01:02
parata

La parata Moto Guzzi con Bezzecchi e Biaggi

06:57

Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

07:48
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV

Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello

00:54
La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

Di Giannantonio saluta il team VR46 con le lacrime agli occhi

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

I più visti di Motogp

Bagnaia operato al piede, la sua stagione potrebbe essere finita in anticipo

Vale Rossi e il 2015: "Marquez lottava per farmi perdere, brucia ancora. Mi sono giocato la Ferrari presentandomi da Todt in ciabatte"

Gp Qatar, highside spaventoso per Bagnaia: frattura al piede, out per la gara lunga

Inaugurata a EICMA "SPEED LEGENDS": un viaggio nel mito della MotoGP™

Marquez butta fuori Bezzecchi e poi si difende: "Ero davanti". Aprilia furiosa

Marquez, ultima chiamata per il titolo: "Sarà dura, ho pensato al ritiro"

Notizie del giorno
Vedi tutti
DICH TIAFOE PER SITO
16:08
Tiafoe: "Perché sono qui? Per vincere"
16:06
Atp Finals, folla in attesa di Sinner in via Roma a Torino
DICH FILS PER SITO ok
16:05
Fils: "Spero di superare il girone"
Sebastiano Esposito
16:04
Sebastiano Esposito, l'agente chiama il Napoli: "Perfetto con Vergara e Hojlund"
15:57
Dani Alves, la nuota vita da predicatore evangelico costa caro: si è separato da Joana