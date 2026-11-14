La Fim smentisce Dorna: "Nessuna sanzione sportiva alla Yamaha per l'assenza in Qatar"

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Dorna e Liberty Media, oggi riunite sotto il nome di MotoGP Sports Entertainment Group, avevano minacciato sanzioni sportive alla Yamaha e ai suoi piloti da parte della Federazione motociclistica internazionale, per aver rinunciato al round del Qatar per motivi di sicurezza, ma la stessa Fim, ha smentito l'organizzazione che detiene i diritti del Motomondiale. Il presidente del massimo organismo delle due ruote a motore, il portoghese Jorge Viegas, lo ha detto chiaramente.
“Il comunicato stampa di Dorna, non quello della FIM, non era corretto perché affermava che si potessero imporre sanzioni sportive, cosa che non esiste. Da parte della Fim non ne abbiamo e perché un pilota che non si presenta a una gara non è soggetto a sanzioni sportive in questo momento. Forse in futuro modificheremo le regole, ma ad oggi non ne disponiamo" ha detto il massimo dirigente al quotidiano spagnolo "As".
“L’unica sanzione prevista deriva dal contratto tra Dorna e i costruttori. Pertanto, i costruttori e le scuderie sono tenuti ad schierare due piloti in ogni gara. Se non sono in grado di farlo, devono ricorrere a un pilota sostitutivo. Ma si tratta di un contratto commerciale. La Fim non fa parte di questo contratto e nel nostro codice disciplinare non vi è alcuna disposizione che preveda sanzioni in caso di assenza di un pilota", ha aggiunto.