La Juventus punta a rinforzare il centrocampo nella sessione invernale e l'operazione potrebbe sbloccarsi grazie a un effetto domino internazionale che coinvolge il Napoli e il Marsiglia per i destini incrociati di Frank Anguissa e Pierre-Emile Hojbjerg.
Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha effettuato (in ottica giugno) un sondaggio esplorativo per il mediano camerunese in scadenza di contratto con gli azzurri, scoprendo che Anguissa in realtà preferirebbe anticipare l'addio al Napoli già a inizio 2027 per tornare proprio al'Olympique dove era stato dal 2015 al 2018.
Questo eventuale trasferimento potrebbe spingere il Marsiglia a dare il via libera alla partenza del trentunenne danese Hojbjerg, profilo già cercato nei mesi scorsi e per cui l'ad juventino Giovanni Carnevali ha ricevuto ottime referenze da Roberto De Zerbi e su cui si prospetta ora un duello di mercato contro la Fiorentina dell'ex ds Fabio Paratici.