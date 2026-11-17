Secondo il Corriere dello Sport, José Mourinho ha chiuso definitivamente le porte al trasferimento di Endrick al Milan (accostato anche alla Roma) nel mercato di gennaio, respingendo qualsiasi offerta economica per trattenere l'attaccante brasiliano nella capitale spagnola.
Nonostante lo scarso minutaggio accumulato finora, l'allenatore del Real Madrid considera il giovane talento un investimento cruciale sul quale lavorare personalmente per plasmarlo a livello internazionale, replicando il metodo di crescita individuale già adottato con successo ai tempi del Tottenham con Harry Kane.