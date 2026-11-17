Serata NBA segnata dal colpo degli Orlando Magic, che espugnano Boston e interrompono la striscia di sei vittorie consecutive dei Celtics. Successi anche per Miami e Philadelphia, trascinate rispettivamente da Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Simone Fontecchio contribuisce alla vittoria degli Heat contro Houston con 10 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti. A Cleveland brilla Donovan Mitchell, autore di 39 punti, mentre a New Orleans Jeremiah Fears firma la prima tripla doppia della carriera: 19 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. I Pelicans travolgono Golden State, alla terza sconfitta consecutiva. Da segnalare anche i 34 punti di Terrence Shannon Jr., decisivo per Minnesota contro Portland, e il successo esterno di Phoenix a Denver nonostante la prova da 28 punti, 15 rimbalzi e 7 assist di Nikola Jokic. Di seguito tutti i risultati della notte NBA: Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 126-115; Boston Celtics-Orlando Magic 105-115; Washington Wizards-Memphis Grizzlies 120-136; Miami Heat-Houston Rockets 128-110; Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 123-135; New Orleans Pelicans-Golden State Warriors 115-94; Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 106-98; Denver Nuggets-Phoenix Suns 105-117.