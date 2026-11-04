Inaugurata a EICMA "SPEED LEGENDS": un viaggio nel mito della MotoGP™

"Con Speed Legends condividiamo con il pubblico un patrimonio straordinario: moto che hanno cambiato le corse e campioni che hanno fatto sognare generazioni di appassionati – dichiarano Pietro Meda e Paolo Magri, presidente e amministratore delegato di EICMA –. Un racconto di talento, coraggio e innovazione, che celebra anche il ruolo del Made in Italy nella storia e nei successi della MotoGP. La collaborazione con MotoGP, il patrocinio della FIM e il sostegno di ICE ci permettono di offrire un’esperienza di grande valore culturale ed emozionale, rafforzando EICMA come luogo d’incontro tra industria, sport e pubblico. Grazie a chi ha messo a disposizione queste moto, trasformando una memoria custodita in collezioni e musei in una storia da vivere insieme".