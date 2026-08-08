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A ENSTONE

La MotoGP incontra la F1: il team Pramac in visita all'Alpine

08 Ago 2026 - 12:24
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Approfittando della pausa estiva obbligatoria del BWT Alpine Formula One Team – il periodo di 14 giorni consecutivi in ​​cui è vietato qualsiasi lavoro di sviluppo sulla vettura – il team Prima Pramac Yamaha MotoGP ha visitato la sede di Enstone insieme ai piloti Jack Miller e Toprak Razgatlıoğlu, in vista del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone previsto per questo fine settimana. Accompagnati dagli ingegneri e dai meccanici della scuderia, i piloti hanno partecipato a un esclusivo tour "dietro le quinte" di una delle strutture più iconiche del motorsport. La visita ha offerto l'opportunità di esplorare gli impianti all'avanguardia di Alpine, di approfondire la storia del team in Formula 1 e di condividere esperienze tra due realtà che competono ai massimi livelli del motorsport internazionale. All'incontro hanno partecipato anche i piloti della Moto2 Izan Guevara e Alberto Ferrandez, a testimonianza del forte legame tra i due progetti agonistici sponsorizzati da Alpine. Per il team Prima Pramac Yamaha MotoGP, la visita ha rappresentato un'occasione preziosa per consolidare ulteriormente il rapporto con Alpine e comprendere meglio i metodi di lavoro di una scuderia di Formula 1. Pur gareggiando in discipline diverse, la Formula 1 e la MotoGP condividono la stessa costante ricerca di prestazioni, innovazione ed eccellenza, rendendo questo scambio particolarmente significativo. 

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