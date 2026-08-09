Bezzecchi: "Disposto a tutto per il podio, ma non ce la facevo più"

Marco Bezzecchi torna a casa da Silverstone con due terzi posti tra Sprint e GP. Quasi un miracolo visto che era arrivato in Inghilterra dopo un mese di stop causa frattura della clavicola. E alla fine a mancare al riminese dell'Aprilia sono soprattutto le parole. "E' difficile parlare, ma sì, sono molto felice, grazie a tutti", ha detto a caldo "Bez", tornato secondo in classifica generale. Poi, con un po' più di calma, si lascia andare. "Sono contento, sono stanco, non ce la faccio più. Però bello, ne è valsa la pena. La differenza nel finale? La volevo troppo, non potevo mollare, ero disposto a tutto. Per tutto il lavoro della squadra e il mazzo che mi sono fatto sta estate, è stato bellissimo, mi sono divertito un sacco. Ero molto concentrato, mi ero tenuto qualcosa con le gomme. Sapevo che fisicamente avrei mollato un po', infatti ho avuto un momento di flessione a metà quando mi ha passato Jorge e poi Alex. Per mia fortuna ha sbagliato alla 1 e ho avuto qualche giro di respiro, ma non ne avevo più. Non ho mollato ed è stato gustoso", ha aggiunto.