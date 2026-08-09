Le pagelle delle grandi di Serie A: Inter già avanti con il Napoli in scia, la Juve galleggia, bocciate per ora Milan e Roma

I giornali sportivi: domenica 9 agosto 2026
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La Juve merita una sufficienza risicata perché nonostante il problema del portiere ha preso solo due gol, il Como procede a fari spentidi Enzo Palladini
Meno di due settimane alla partenza del campionato e il gruppo di testa, quello che comprende le prime sei della passata stagione, è ancora un groviglio di punti interrogativi, con poche eccezioni. Si ricominciano a vedere i reduci dal Mondiale, si intuisce qualcosa sulle potenzialità dei nuovi giocatori, ma in generale c’è ancora moltissimo lavoro per gli allenatori (oltre che per i dirigenti), considerando il poco tempo a disposizione. Allo stato attuale delle cose, l’unico che può azzardare un mezzo sorriso è Cristian Chivu.
INTER 7
Aveva il vantaggio di una squadra fin qui appena ritoccata, con l’arrivo di Stankovic e il cambio di portiere (o per meglio dire di portieri), ha lavorato sulla continuità e in questo precampionato ha dimostrato di sapere mantenere la squadra in equilibrio anche quando l’ha cambiata n corsa, inserendo tra l’altro parecchi giovani interessanti. Non ha mai perso (ma questo è relativo), non ha mai dato l’idea di andare in netta difficoltà. Un po’ di fatica negli ultimi trenta metri, forse, ma bisogna anche considerare che i due attaccanti titolari, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, sono stati finora in vacanza.
Amichevoli disputate
Inter-Aasen 16-0 (1' e 11' Frattesi, 15', 20' e 38' Topalovic, 43' Mosconi, 48' e 64' A.Diouf; 52', 67', 82', 87' e 89' Pio Esposito, 60' e 75' Iddrissou, 69' Dimarco).
Inter-Karlsruher 2-1 (50' Civeja; 90+1 e 90+4 A.Diouf)
Inter-Manchester City 4-2 dopo i rigori (14' Mubama; 20' Pavard)
Inter-Milan 1-1 (52' Dimarco; 84' rig. Nkunku)
Da qui al campionato
Sabato 15 agosto, ore 19:30 a Bari: Inter-Betis.
NAPOLI 6,5
Anche se la prima amichevole è andata male, quelle successive hanno invece dimostrato che il nuovo Napoli di Allegri ha delle potenzialità che possono portarlo lontano. Anche nell’ultima uscita contro il Celta Vigo, nonostante il gol preso per un malinteso tra De Bruyne e Meret, si sono visti segnali positivi, soprattutto dalla catena di destra Di Lorenzo-Politano e dalla condizione psicofisica di Hojlund. Qualcosa da registrare in difesa, ma bisogna tenere conto dell’assenza di Buongiorno e Beukema. Sembra essere già stata assimilata l’idea di giocare con il 4-3-3 anche se per Allegri, si sa, i numeri degli schemi non sono importanti quanto l’interpretazione dei singoli.
Amichevoli disputate
Napoli-Arezzo 1-3 (11' Cerri, 56' Gilli; 61' Politano; 89' Eklu)
Napoli-Carrarese 2-0 (23' Hojlund, 45' rig. Giovane)
Napoli-Osasuna 2-1 (27' Politano, 53' Lucca; 69' Budimir)
Napoli-Celta Vigo 1-1 (11' Di Lorenzo; 65' Jutglà)
Da qui al campionato
Mercoledì 12 agosto, ore 21:00 a Castel di Sangro: Napoli-Aris Salonicco
JUVENTUS 6
Il vero problema di Spalletti è il portiere. È esploso in tutta la sua urgenza nell’amichevole contro l’Inter, in cui Di Gregorio ha preso un gol evitabilissimo e uno evitabile. Eppure, fino a quell’incursione di Federico Dimarco, non aveva ancora subito una rete in tutto il precampionato. L’arrivo di Kolo Muani ha fatto capire che il centravanti giusto adesso c’è, il resto della squadra si muove secondo le logiche spallettiane, segue, per dirla con lui, “i comportamenti giusti”. Qualche giocatore, tipo Kelly, è già in condizione. Anche Douglas Luiz sembra tornato a essere una risorsa. Resta il cruccio del portiere e restano i meccanismi offensivi da sistemare.
Amichevoli disputate
Basilea-Juventus 0-0
Standard Liegi-Juventus 0-1 (55' Miretti)
Juventus-Nizza 2-0 (11' Douglas Luiz, 89' Oboavwoduo)
Chelsea-Juventus 0-1 (68' Zhegrova)
Juventus-Inter 1-2 (20' Dimarco, 62' A.Diouf; 85' F. Conceição)
Da qui al campionato
Martedì 11 agosto, ore 12 a Perth: Juventus-Palermo;
Lunedì 17 agosto, ore 18 a Torino: Juvenus-Juventus Next Gen
COMO 6
Fino a questo momento, Fabregas ha potuto lavorare in pace, lontano dai riflettori. Ha scelto amichevoli contro avversarie non coinvolgibili dai titoloni. Ha avuto modo di studiare bene i cambiamenti importanti che sono avvenuti all’interno della rosa. Finora tutto secondo programma, ma il periodo che va da oggi all’inizio del campionato metterà a dura prova la bontà del lavoro svolto e del gruppo costruito, con un triplo impegno in terra inglese, partendo dalla sfida contro i vicecampioni d’Europa.
Amichevoli disputate
Como-Paris FC 2-2 (26' Gabrielloni; 30' e 36' Pagis; 86' Douvikas)
Como-AlUla SC 3-1 (5' Quioto; 34' Cuenca, 39' Azon, 43' Gabrielloni)
Como-Villareal 2-4 dopo i rigori (27' Liberali; 30' Moleiro)
Como-Famalicão 3-2 (3' Koutsias; 7' e 35' rig. Douvikas, 13' A.Diao; 79' Jangeal)
Da qui al campionato
Mercoledì 12 agosto, ore 19:30 a Londra: Arsenal-Como
Domenica 16 agosto, ore 13:00 a Liverpool (primo test): Liverpool-Como
Domenica 16 agosto, ore 19:00 a Liverpool (secondo test): Liverpool-Como
MILAN 5
Un cantiere ancora apertissimo, che torna dalla tournée con molti dubbi e molti problemi da risolvere. Una parte del derby era stata confortante, al di là del pareggio recuperato con un rigore un po’ generoso. Poi contro il Chelsea sono venuti a galla tutti i problemi di una squadra che deve ancora trovare un’identità. Non va messo in discussione il lavoro di Ruben Amorim, gli vanno concesse delle attenuanti, tipo quella di aver giocato sempre senza i primi due portieri. Detto che la sua idea di calcio è il 3-4-2-1 che si è visto finora (da quella difficilmente derogherà), restano meno di due settimane per dare un volto a ogni pedina dello scacchiere e per salutare gli esuberi che lo stesso allenatore ha sottolineato di avere. Allo stato attuale delle cose, c’è parecchio da lavorare in tutte le zone del campo.
Amichevoli disputate
Celtic-Milan 2-2 (11' C.Durán, 28' Forrest; 47' rig. e 52' Camarda)
Inter-Milan 1-1 (52' Dimarco; 84' rig. Nkunku)
Chelsea-Milan 3-0 (45+2 e 46' João Pedro, 50' M. Caicedo)
Da qui al campionato
Sabato 15 agosto, ore 16:00 a Breslavia: Manchester United-Milan
ROMA 4,5
Il voto non è ingeneroso, ma è sicuramente quello che Gasperini aveva in mente quando ha criticato aspramente la sua squadra che aveva appena preso tre gol dal Brighton dopo averne subiti addirittura quattro dal Cardiff City che milita nel Championship, la Serie B inglese. Al di là di qualche spunto mostrato da Dybala e di qualche azione di stampo gasperiniano, la tournèe britannica è stata un mezzo fallimento per la squadra giallorossa, che ha vinto solo contro il Newport (quarta divisione professionistica) e ha mostrato difetti evidentissimi, tipo la vocazione a subire gol sulle ripartenze. L’attenuante può essere l’assenza di Manu Konè, prezioso frangiflutti di centrocampo, ma ovviamente non è sufficiente per assolvere la squadra, che sembra più indietro di tutte quelle che fanno parte del gruppo di testa.
Amichevoli disputate
Roma-Trastevere 6-0 (10' Malen, 13' Dybala, 25' Cristante, 30' Cherubini, 70' Angeliño, 72' A. Arena)
Cannes-Roma 3-3 (34' e 55' Dybala, 43' Malen; 69' e 88' J.Lopez, 90+7 rig. Oggad)
Cardiff City-Roma 4-1 (3' e 39' Ashford, 30' Salech; 58' Dybala; 63' Tanner)
Newport County-Roma 1-4 (38' Mario Hermoso, 54' rig. S.Castro, 59' Koulierakis, 81' Soulé; 85' Cameron)
Brighton-Roma 3-0 (29' Rutter, 40' e 49' Ayari)
Da qui al campionato
Sabato 15 agosto, ore 17:30 a Dortmund: Borussia Dortmund-Roma
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