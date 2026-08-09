Le pagelle delle grandi di Serie A: Inter già avanti con il Napoli in scia, la Juve galleggia, bocciate per ora Milan e Roma

Il voto non è ingeneroso, ma è sicuramente quello che Gasperini aveva in mente quando ha criticato aspramente la sua squadra che aveva appena preso tre gol dal Brighton dopo averne subiti addirittura quattro dal Cardiff City che milita nel Championship, la Serie B inglese. Al di là di qualche spunto mostrato da Dybala e di qualche azione di stampo gasperiniano, la tournèe britannica è stata un mezzo fallimento per la squadra giallorossa, che ha vinto solo contro il Newport (quarta divisione professionistica) e ha mostrato difetti evidentissimi, tipo la vocazione a subire gol sulle ripartenze. L’attenuante può essere l’assenza di Manu Konè, prezioso frangiflutti di centrocampo, ma ovviamente non è sufficiente per assolvere la squadra, che sembra più indietro di tutte quelle che fanno parte del gruppo di testa.