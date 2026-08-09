Sinner, adesso è ufficiale: niente Cincinnati Open

"Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team, devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare". Così Jannik Sinner dopo l'annuncio del forfait al Masters 1000 statunitense in programma dal 13 al 23 agosto. "Sono molto deluso di non poter giocare a Cincinnati e auguro a Bob (Moran, ndr) e a tutto il suo team un evento fantastico e ricco di successi - ha aggiunto il numero uno al mondo - Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo e ora mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open".