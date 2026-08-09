Sinner, adesso è ufficiale: niente Cincinnati Open

Niente Cincinnati Open per Jannik Sinner. Ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori del torneo americano, mettendo fine ai dubbi degli ultimi giorni. Lo spettro di un problema fisico serio, insomma, diventa sempre più realtà per l'altoatesino. Il numero uno al mondo sta tenendo tutti i suoi tifosi col fiato sospeso. A preoccupare fan e appassionati sono le condizioni del ginocchio destro del tennista azzurro, oggetto degli accertamenti svolti a Milano prima, dal medico di fiducia, e al JMedical poi. Struttura che Sinner continuerà a frequentare almeno per parte della prossima settimana. Jannik si sottoporrà a una terapia di onde d'urto per ridurre, o meglio, eliminare del tutto il fastidio, che lo tiene in apprensione da tempo.
Dunque, niente Masters 1000 di Cincinnati, l'appuntamento che Sinner e la sua squadra avevano individuato come perfetto avvicinamento al vero obiettivo del prossimo mese, ovvero lo US Open. Dopo aver abbandonato il sogno di vincere tutti i 1000 della stagione con il forfait di Montreal, saltare anche Cincy non sarà un problema per Sinner. Certo, questo vuol dire che Sinner farà il suo esordio a New York a più di un mese dall'ultima partita, la finale vinta di Wimbledon, giocata su una superficie diversa. Proprio i Championships però hanno insegnato che Jannik non ha poi bisogno di tutto questo periodo di adattamento: anche in quel caso l'azzurro non aveva giocato nemmeno un match su erba prima di trionfare per la seconda volta di fila all'All England Club.
Sinner ormai è sicuro dei propri mezzi e ha imparato a conoscere il suo corpo: meglio prendersi più tempo per recuperare piuttosto che andare in campo senza la certezza di stare bene. In più, il forfait del 1000 americano permetterà a Jannik di festeggiare il 25° compleanno, il 16 agosto, a casa: un'occasione più unica che rara nel recente passato e nel futuro prossimo.
"Concentrato su Us Open"
"Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team, devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare". Così Jannik Sinner dopo l'annuncio del forfait al Masters 1000 statunitense in programma dal 13 al 23 agosto. "Sono molto deluso di non poter giocare a Cincinnati e auguro a Bob (Moran, ndr) e a tutto il suo team un evento fantastico e ricco di successi - ha aggiunto il numero uno al mondo - Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo e ora mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open".