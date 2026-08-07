MotoGP, Gp Silverstone: Alex Marquez il più veloce nelle Fp1, Bezzecchi 2°

La MotoGp riparte da Silverstone e lo fa nel segno di Alex Marquez, che si prende la leadership dopo la prima sessione delle prove libere. Lo spagnolo e la sua Ducati mostrano grande velocità sul giro secco, ottenuto esattamente a metà delle FP1 e irraggiungibile per tutti i rivali in una sessione che ha fornito poche indicazioni nell'ottica della Sprint Race e della gara. Moltissimi piloti hanno infatti effettuato dei long run con gomme usate e solo una manciata dei partecipanti ha inseguito il giro secco al termine della sessione, con una classifica che vede tre costruttori diversi nelle prime tre posizioni. Alle spalle di Alex Marquez, primo col tempo di 1.58.692, c'è infatti il rientrante Marco Bezzecchi: buone sensazioni per lui dopo l'infortunio e 172 millesimi di ritardo, anche se in gara il dolore potrebbe farsi sentire. Top-3 chiusa da Pedro Acosta e dalla sua Ktm, reduci da una caduta e veloci nel finale (+0.282), mentre Raul Fernandez (+0.310) è quarto precedendo Di Giannantonio (+0.364). Completano la top-10 Marc Marquez (+0.488), Ogura (+0.573), Martin (+0.680), Morbidelli (+0.876) e Bagnaia (+0.954). Fuori dai dieci Quartararo, che chiude in 15a posizione (+1.306). Alle 17 le pre-qualifiche, che daranno le prime reali indicazioni sul weekend in salsa britannica.