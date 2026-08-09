MotoGP, Bagnaia: "Non è possibile andare così, ma non ero solo io in difficoltà"

09 Ago 2026 - 17:07
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Francesco Bagnaia torna a casa da Silverstone con zero punti, frutto di un 17° posto nella Sprint e di una caduta nel GP della domenica. Un disastro, che il pilota della Ducati ha spiegato così. "Ho faticato tanto, non ho mai avuto velocità e ho sempre perso in punti particolari. Non riuscivo ad aver grip, il nostro problema è quello lì, quando prendo il gas in mano mi parte. In gara ho provato con una strategia conservativa all'inizio. Stavo migliorando e andando in progressione, ovviamente per lottare per il 9° o 10° posto. La caduta è molto strana, abbiamo visto i dati, ma non riusciamo a intendere come sia possibile che in uscita di curva il davanti col gas si chiuda in quel modo lì, tutto il weekend non mi sono mai trovato e non è possibile andar così", ha spiegato il piemontese.

"Molto strano il rendimento di questo weekend, non ho mai avuto grip. Vero che è una mia carenza ma così tanto è troppo. Sono estremamente deluso, sappiamo di poter fare meglio e che il team ufficiale faccia cosi fatica in un circuito come questo è un grosso campanello di allarme, in questo caso non solo io ero in difficoltà", ha aggiunto.

Dal canto suo Marc Marquez, sembra voler guardare avanti, al prossimo GP di Aragon a fine mese. "La moto è la stessa, la moto di Alex (Marquez, ndr) e la nostra sono le stesse, semplicemente è lo stile di guida. Come "Diggia" che è andato più forte, noi non abbiamo cercato il modo giusto di fare una gara costante e forte come loro. La gomma oggi andava bene, non ha avuto un calo estremo come ieri. La moto? Impossibile tenerla equilibrata in tutte le piste, qui veniva bene all'Aprilia, in un'altra alla Ducati. Non ho fatto bene il lavoro tutto il weekend per fare oggi il miglior risultato, che era un quinto posto. Abbiamo fatto settimo e poco cambia. Il setting era giusto, la moto andava bene, ero io che non avevo il feeling per cercare il massimo questa domenica", il suo commento.

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