MotoGP, Bagnaia: "Non è possibile andare così, ma non ero solo io in difficoltà"

Francesco Bagnaia torna a casa da Silverstone con zero punti, frutto di un 17° posto nella Sprint e di una caduta nel GP della domenica. Un disastro, che il pilota della Ducati ha spiegato così. "Ho faticato tanto, non ho mai avuto velocità e ho sempre perso in punti particolari. Non riuscivo ad aver grip, il nostro problema è quello lì, quando prendo il gas in mano mi parte. In gara ho provato con una strategia conservativa all'inizio. Stavo migliorando e andando in progressione, ovviamente per lottare per il 9° o 10° posto. La caduta è molto strana, abbiamo visto i dati, ma non riusciamo a intendere come sia possibile che in uscita di curva il davanti col gas si chiuda in quel modo lì, tutto il weekend non mi sono mai trovato e non è possibile andar così", ha spiegato il piemontese.