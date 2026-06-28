Le pagelle di Assen: Ogura bussa alla porta per il titolo, a Bezzecchi serve un reset

Marc Marquez 6 - Dopo la sprint lo aveva detto. "Siamo da 7° o 8° posto". Alla fine è stato così e nemmeno una gomma soft montata all'ultimo momento gli ha permesso di ottenere di più. Di certo è uno che lotta per ogni posizione e la dura battaglia nelle posizioni subito dietro al podio lo ha confermato. Mai dare per morto il vecchio leone.