Le pagelle di Assen: Ogura bussa alla porta per il titolo, a Bezzecchi serve un reset

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Bagnaia vince senza tagliare il traguardo, Acosta aspetta il 2027. Marquez lo sapeva, ma è sempre un leonedi Alberto Gasparri
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Ogura 9 - Stavolta essere il più veloce nella seconda parte di gara gli è bastato per conquistare la prima vittoria in MotoGP. Pilota di poche parole e tanti fatti, Ai si è inserito nella lotta per il titolo con i mostri sacri della categoria e potrebbe far loro un bello sgambetto.
Raul Fernandez 8 - Sarà che non ha ancora una sella per il 2027, sta di fatto che ogni tanto Raul mostra tutto il suo talento. Ad Assen ha vissuto un weekend quasi perfetto che potrebbe essergli utile per rinnovare con il team Trackhouse o anche trovare una nuova sistemazione. Perderlo, sarebbe un peccato.
Martin 7 - Il 2025 nero è ormai alle spalle e poter tornare a guardare tutti dall'alto in basso della classifica generale gli darà un'ulteriore spinta. Il feeling con l'Aprilia è finalmente quello desiderato e con qualche altro ritocco potrebbe essere lui a fare il regalo più atteso da Noale prima di andarsene.
Di Giannantonio 7 - Migliore delle Ducati al traguardo e non è una novità. Passa spesso inosservato, ma a forza di fare piazzamenti si ritrova al terzo posto a una manciata di punti da Martin. Per pensare alla Ktm ci sarà tempo.
Marc Marquez 6 - Dopo la sprint lo aveva detto. "Siamo da 7° o 8° posto". Alla fine è stato così e nemmeno una gomma soft montata all'ultimo momento gli ha permesso di ottenere di più. Di certo è uno che lotta per ogni posizione e la dura battaglia nelle posizioni subito dietro al podio lo ha confermato. Mai dare per morto il vecchio leone.
Bezzecchi 4 - Dopo il trionfale Mugello gli è successo di tutto. Spesso non per colpa sua, anche se ad Assen l'errore è di quelli gravi, almeno quanto quello di Brno nella Sprint. Forse sente un po' di pressione o forse, semplicemente, è finito nel mirino della sfortuna. Serve un reset.
Bagnaia sv - Stavolta è la Ducati a tradirlo, ma poco importante. Così ha potuto anticipare i tempi del rientro a casa per abbracciare il suo primo figlio e la moglie Domizia. Per la vittoria in pista ci sarà tempo.
Acosta 5- C'è sempre qualcosa che non va per il verso giusto. Una volta è la moto, una volta è lui. Quando non ci sono intoppi, però, è uno di quelli che regala spettacolo. Speriamo che la stagione finisca presto perché siamo curiosi di vederlo su una Ducati al fianco di Marquez.
Quartararo 6,5 - Qualcuno se lo sarà dimenticato, ma Fabio è uno potenzialmente sempre da titolo. Nonostante un morale sotto i tacchi per colpa di una Yamaha poco presentabile, lui ci prova sempre. La classifica spesso non gli dà ragione, ma dategli una moto appena appena competitiva e vedrete.