Nba, il re delle triple doppie Westbrook annuncia il ritiro dopo 18 stagioni

Russell Westbrook si ritira dal basket giocato. Il detentore del record di triple doppie (209 in carriera, con 4 stagioni chiuse in tripla doppia di media) nella storia Nba lo annuncia con un video sui social: "A volte non ti rendi nemmeno conto di aver già visto il finale", scrive l'Mvp della lega statunitense nel 2017, che sfiorò il titolo soltanto nella prima parte di carriera. Storica stella degli Oklahoma City Thunder, assieme ai compagni Kevin Durant e James Harden raggiunse le finali, vinte però dai Miami Heat di LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. Nove volte All Star, Westbrook è stato per due stagioni il miglior realizzatore dell'Nba, per tre volte il miglior assistman. Ha chiuso la carriera con la maglia dei Sacramento Kings.