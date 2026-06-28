Ogura: "E' fantastico, ma non voglio parlarne troppo"

Non è riuscito a fare il bis Raul Fernandez, che alla fine si è dovuto arrendere al compagno di team Ogura: "Voglio ringraziare Aprilia, hanno fatto una moto incredibile, oggi la mentalità era per fare podio e lo abbiamo fatto. Ho perso tempo dietro a Jorge, mi sono tranquillizzato dietro Jorge, aspettavo che facesse qualche errore. Quando Ai si è avvicinato ho deciso di passarlo per vedere se potevo fare un gap, ma lui è stato bravo. Nella parte finale di gara non si capisce come riesca a farla, complimenti per Ai e per la squadra, un weekend fantastico. Voglio ringraziare l'Aprilia, due anni fa lottavamo per fare punti e ora ci sono 3 moto sul podio. Stare dietro a Martin? Per me quella è stata la causa per cui ho perso la vittoria, ho perso tempo e la gomma anteriore si è scaldata, credo che per il futuro e il prossimo anno con la 850 ci saranno gare più divertenti, ma in MotoGP è difficile, se sei davanti puoi fare il tuo passo e la gomma non si scalda".