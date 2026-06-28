MotoGP Olanda: Ogura vince davanti a Fernandez. Martin nuovo leader del Mondiale, cade Bezzecchi

Al quindicesimo giro è invece Bagnaia a fermarsi, bloccato da un problema tecnico. Fernandez inizia quindi a infastidire Martin, in quello che è il duello per la vittoria. Sia lui che Ogura riescono a sorpassare il pilota dell’Aprilia ufficiale, con il giapponese che si prende poi la leadership della gara. Di Giannantonio passa invece Marquez nell’ultima esse e costringe Marc a uscire di pista, dando così anche ad Alex la possibilità di infilare il fratello. Si iscrive alla battaglia pure Bastianini, mentre Diggia viene penalizzato con un long lap penalty per la manovra precedente. La bandiera a scacchi ufficializza allora la prima vittoria in MotoGP di Ogura (era dal 2004 che il Giappone non trionfava, all’epoca fu Tamada), davanti al compagno di team Fernandez. Terzo è Martin (nuovo leader del Mondiale), mentre Di Giannantonio riesce comunque ad arrivare quarto, davanti ad Alex Marquez e a Bastianini. 7º è Marc Marquez, retrocesso di una posizione a fine gara.