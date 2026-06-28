MotoGP Olanda: Ogura vince davanti a Fernandez. Martin nuovo leader del Mondiale, cade Bezzecchi

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È Ai Ogura a conquistare il GP di Assen, grazie a un’eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria in MotoGP. Nell’Università della moto, il pilota Trackhouse si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin (nuovo leader del Mondiale), mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro zero pesante per l’italiano, così come anche per Bagnaia: il ducatista è fermato da un problema tecnico. 4º Di Giannantonio, 7º Marc Marquez.
LA GARA
Martin sfrutta al meglio la sua pole position e prova a prendere il largo già dal primo giro, mentre Fernandez e Ogura iniziano una bagarre con Marc Marquez. Pure Bezzecchi prova a entrare in lotta, ma finisce con l’essere protagonista di una brutta scivolata ad alta velocità: gli steward soccorrono il leader del Mondiale, scosso dalla caduta. Con il pilota Aprilia fuori dai giochi, a innescare una battaglia con Marquez ci pensano allora Bagnaia e Acosta, con lo spagnolo della KTM che si ritrova però a rallentare improvvisamente a metà gara: il futuro pilota Ducati scuote il braccio destro, come infastidito da problemi fisici.
Al quindicesimo giro è invece Bagnaia a fermarsi, bloccato da un problema tecnico. Fernandez inizia quindi a infastidire Martin, in quello che è il duello per la vittoria. Sia lui che Ogura riescono a sorpassare il pilota dell’Aprilia ufficiale, con il giapponese che si prende poi la leadership della gara. Di Giannantonio passa invece Marquez nell’ultima esse e costringe Marc a uscire di pista, dando così anche ad Alex la possibilità di infilare il fratello. Si iscrive alla battaglia pure Bastianini, mentre Diggia viene penalizzato con un long lap penalty per la manovra precedente. La bandiera a scacchi ufficializza allora la prima vittoria in MotoGP di Ogura (era dal 2004 che il Giappone non trionfava, all’epoca fu Tamada), davanti al compagno di team Fernandez. Terzo è Martin (nuovo leader del Mondiale), mentre Di Giannantonio riesce comunque ad arrivare quarto, davanti ad Alex Marquez e a Bastianini. 7º è Marc Marquez, retrocesso di una posizione a fine gara.
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