Il trasferimento

Vlahovic ancora bianconero! Firma con il Besiktas: accettata l'offerta dei turchi

L'attaccante ormai ex Juventus dopo mesi di tribolazioni e dubbi ha detto si alla corte spietata delle Aquile Nere

12 Ago 2026 - 09:43
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Dusan Vlahovic ancora bianconero, si. Non quello della Juventus, però, bensì quello del Besiktas: il centravanti serbo ha accettato la corte del club turco, che per convincerlo ha messo sul piatto un triennale da 10 milioni l'anno più 10 milioni di bonus alla firma. Vlahovic è atteso a Istanbul nella giornata odierna per svolgere tutte le formalità di rito prima di cominciare la propria avventura nella Super Lig. 

L'addio alla Juventus

 Nei mesi scorsi quello di Vlahovic è stato uno dei nomi più in vista del calciomercato, perché è stato accostato a una indefinita quantità di squadre. Nulla di concreto, però, il più classico dei "tutti lo vogliono e nessuno se lo prende". Non motivazioni tecniche, chiaramente, perché tutti sanno quanto sia forte e valido il centravanti serbo, bensì questioni economiche. Che poi, sono anche alla base dell'addio alla Juventus, che magari lo avrebbe anche tenuto ma certamente a cifre più basse di quelle stratosferiche percepite in precedenza. Comunque, da un bianconero all'altro, Dusan è pronto a ripartire e sfidare di nuovo Victor Osimhen, questa volta nel derby di Istanbul e non in Juventus-Napoli. E chissà che alla reunion non si aggiunga anche Rafa Leao per una riedizione della Serie A in salsa turca...

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