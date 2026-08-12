Vlahovic ancora bianconero! Firma con il Besiktas: accettata l'offerta dei turchi

Nei mesi scorsi quello di Vlahovic è stato uno dei nomi più in vista del calciomercato, perché è stato accostato a una indefinita quantità di squadre. Nulla di concreto, però, il più classico dei "tutti lo vogliono e nessuno se lo prende". Non motivazioni tecniche, chiaramente, perché tutti sanno quanto sia forte e valido il centravanti serbo, bensì questioni economiche. Che poi, sono anche alla base dell'addio alla Juventus, che magari lo avrebbe anche tenuto ma certamente a cifre più basse di quelle stratosferiche percepite in precedenza. Comunque, da un bianconero all'altro, Dusan è pronto a ripartire e sfidare di nuovo Victor Osimhen, questa volta nel derby di Istanbul e non in Juventus-Napoli. E chissà che alla reunion non si aggiunga anche Rafa Leao per una riedizione della Serie A in salsa turca...