Napoli, ufficiale l'addio di Lukaku: va al Fenerbahce per 7 milioni

Dopo solo due anni, Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Per lui contratto di un anno con opzione per il secondo da 10 milioni a stagione. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli consegnando al club il suo quarto scudetto. L'arrivo a Istanbul di Lukaku è previsto questa sera alle 22.
Il comunicato
"La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü.
Il 31 agosto 2024 Romelu fa il suo esordio in maglia azzurra, andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 15 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione.
Con il Napoli ha vinto un campionato e la Supercoppa Italiana.
In bocca al lupo, Big Rom!"