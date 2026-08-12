Napoli, ufficiale l'addio di Lukaku: va al Fenerbahce per 7 milioni

Dopo solo due anni, Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Per lui contratto di un anno con opzione per il secondo da 10 milioni a stagione. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli consegnando al club il suo quarto scudetto. L'arrivo a Istanbul di Lukaku è previsto questa sera alle 22.