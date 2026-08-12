MANOVRE AZZURRE

Napoli, ufficiale l'addio di Lukaku: va al Fenerbahce per 7 milioni

L'attaccante belga saluta dopo due anni con 45 presenze e 15 reti all'attivo  

12 Ago 2026 - 18:37
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Dopo solo due anni, Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Per lui contratto di un anno con opzione per il secondo da 10 milioni a stagione. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli consegnando al club il suo quarto scudetto. L'arrivo a Istanbul di Lukaku è previsto questa sera alle 22. 

Il comunicato

 "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü.

Il 31 agosto 2024 Romelu fa il suo esordio in maglia azzurra, andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 15 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione.
Con il Napoli ha vinto un campionato e la Supercoppa Italiana.

In bocca al lupo, Big Rom!"

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