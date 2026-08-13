Jacobs costretto a rinunciare alla staffetta 4x100 ma rimane a Birmingham per sostenerla

Marcell Jacobs non potrà fare parte della 4x100 maschile, che disputerà sabato 15 agosto alle 14 ore italiane le semifinali dei Campionati Europei a Birmingham, in quanto da una prima ecografia svolta oggi direttamente nella città britannica, è emersa una distrazione muscolare all'adduttore la cui esatta importanza sarà evidenziata nel corso della risonanza magnetica, che il 31enne velocista azzurro farà mercoledì prossimo a Roma presso l'istituto di medicina e scienza dello Sport del CONI, assistito dai medici della Federazione Andrea Billi e Dino Petrucci, che l'hanno accompagnato anche oggi nella prima valutazione.