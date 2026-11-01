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L'Udinese ha deciso di esonerare Kosta Runjaic, Paolo Zanetti in pole per sostituirlo

Dopo sette sconfitte in dieci gare, i friulani hanno deciso per il cambio: via il tecnico tedesco. Trattativa in corso con l'ex Verona

01 Nov 2026 - 19:09
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Paolo Zanetti © italyphotopress

Paolo Zanetti © italyphotopress

La settima sconfitta nelle ultime otto gare di Serie A (solo 5 punti in queste 10 giornate di campionato) costerà la panchina a Kosta Runjaic. L'Udinese ha deciso di esonerare il tecnico tedesco, in Friuli dal 2024. In pole per sostituirlo c'è Paolo Zanetti in lista che nelle ultime ore ha superato Roberto D'Aversa.

Il pareggio contro il Parma aveva prolungato l'esperienza di Runjaic all'Udinese, ma il club si è convinto che cambiare guida tecnica fosse l'opzione migliore dopo un'altra brutta sconfitta come il 2-5 del Bluenergy Stadium contro la Roma. L'allenatore paga un inizio di stagione disastroso, nonostante le premesse non fossero così cattive dopo il pareggio all'esordio contro il Como e la vittoria di Monza. Da quel momento, però, l'Udinese si è arenata e ha praticamente collezionato solo sconfitte. Sei consecutive, interrotte dal pari di Parma in cui Okoye aveva salvato il risultato parando il rigore di Bernabé, prima del ko interno contro la Roma. 

La dirigenza friulana, che tra l'altro in queste ore è in apprensione per le condizioni del patron Giampaolo Pozzo, sta trattando con Paolo Zanetti: l'intesa è vicina. Per il tecnico 43enne si tratta del ritorno in panchina dopo l'esonero dello scorso 2 febbraio con il Verona. In Serie A aveva allenato anche il Venezia e l'Empoli.

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