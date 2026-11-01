L'Udinese ha deciso di esonerare Kosta Runjaic, Paolo Zanetti in pole per sostituirlo

Il pareggio contro il Parma aveva prolungato l'esperienza di Runjaic all'Udinese, ma il club si è convinto che cambiare guida tecnica fosse l'opzione migliore dopo un'altra brutta sconfitta come il 2-5 del Bluenergy Stadium contro la Roma. L'allenatore paga un inizio di stagione disastroso, nonostante le premesse non fossero così cattive dopo il pareggio all'esordio contro il Como e la vittoria di Monza. Da quel momento, però, l'Udinese si è arenata e ha praticamente collezionato solo sconfitte. Sei consecutive, interrotte dal pari di Parma in cui Okoye aveva salvato il risultato parando il rigore di Bernabé, prima del ko interno contro la Roma.