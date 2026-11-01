Udinese, ore di apprensione per il patron Gianpaolo Pozzo: "Ricoverato in ospedale"

Sono ore delicate in casa Udinese, non soltanto per la difficile situazione di classifica dopo l'ennesima sconfitta contro la Roma. Il club friulano comunica che "il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l'Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell'evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto".