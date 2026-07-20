Udinese, accordo con Zaniolo per il rinnovo: contratto quadriennale

Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato l'accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. Il fantasista classe 1999, che nei giorni scorsi aveva lasciato il Friuli per fare ritorno a casa in Versilia – giustificando l'assenza dagli allenamenti e dal primo abbraccio con i tifosi tramite certificato medico – tornerà ad allenarsi con i compagni per preparare al meglio la nuova stagione.
I motivi della rottura e il retroscena di mercato
Il braccio di ferro era nato dal mancato accordo sull'adeguamento dello stipendio, una promessa che la società aveva fatto al giocatore al momento del suo arrivo a Udine sul gong del mercato 2025/2026, prima di riscattarlo a titolo definitivo dal Galatasaray. Con un contratto blindato fino al 2029, Zaniolo e il suo agente, Claudio Vigorelli, chiedevano un riconoscimento economico dopo una stagione importante da 34 presenze complessive, 6 gol e 6 assist.
Durante i giorni di gelo, l'entourage del giocatore ha effettuato dei veri e propri sondaggi esplorativi, registrando gli interessi di Milan e Juventus, rimaste alla finestra. Tuttavia, i colloqui non hanno portato a offerte concrete tali da spingere a una cessione. L'Udinese, dal canto suo, ha mantenuto una linea chiara: "Nessun muro alzato", come confermato dal dt Franco Collavino, ma fermezza sulle cifre. I bianconeri hanno infatti offerto un rinnovo triennale con una parte fissa da 1,5 milioni di euro: il compromesso decisivo è arrivato grazie alla rimodulazione dei bonus addizionali (circa 300 mila euro) e alla limatura di alcune clausole non gradite al calciatore.