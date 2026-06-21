Tutti pazzi per Zaniolo: Juventus, Lazio e Milan se lo contendono, ma occhio al Como

L'entourage del giocatore ha subito manifestato "amarezza e delusione" per le dinamiche contrattuali e lo scoglio legato all'ingaggio ha di fatto aperto alla cessione immediata. L'Udinese ha così fissato il prezzo: per far partire la sua stella servono 15 milioni di euro. Allo stato attuale, la Juventus è considerata una delle candidate più serie. Carnevali vede in Zaniolo un'alternativa di grandissimo spessore e decisamente più accessibile rispetto ad altri obiettivi (come Brahim Diaz). Per abbassare le pretese economiche dei friulani, la dirigenza bianconera sta valutando l'inserimento del giovane talento Vasilije Adzic come contropartita tecnica, un profilo che piace molto al direttore sportivo dell'Udinese, Nani. Attenzione però alla concorrenza del Como di Cesc Fabregas, che forte del debutto europeo e di grandi disponibilità economiche, insidia concretamente i bianconeri nella corsa al giocatore.