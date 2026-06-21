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Tutti pazzi per Zaniolo: Juventus, Lazio e Milan se lo contendono, ma occhio al Como

L'attaccante, che ha vissuto una super stagione con i friulani, è tornato al centro delle cronache di calciomercato

21 Giu 2026 - 11:09
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Sarebbe sembrato molto strano fino a poco tempo fa ma il nome più caldo del calciomercato 2026 è quello di Nicolò Zaniolo. Reduce da una stagione rigenerante in Friuli, l'attaccante classe '99 è diventato il centro di un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge le principali big del nostro campionato. Solo una settimana fa, il 15 giugno, l'Udinese ufficializzava il riscatto a titolo definitivo del giocatore dal Galatasaray per una cifra vicina ai 5 milioni di euro (con il club turco che mantiene il 50% sulla futura rivendita). Quello che sembrava il naturale proseguimento di un matrimonio felice, dopo un'annata da 5 gol e 5 assist in 31 presenze sotto la guida di Kosta Runjaic, si è trasformato in un caso.

L'entourage del giocatore ha subito manifestato "amarezza e delusione" per le dinamiche contrattuali e lo scoglio legato all'ingaggio ha di fatto aperto alla cessione immediata. L'Udinese ha così fissato il prezzo: per far partire la sua stella servono 15 milioni di euro. Allo stato attuale, la Juventus è considerata una delle candidate più serie. Carnevali vede in Zaniolo un'alternativa di grandissimo spessore e decisamente più accessibile rispetto ad altri obiettivi (come Brahim Diaz). Per abbassare le pretese economiche dei friulani, la dirigenza bianconera sta valutando l'inserimento del giovane talento Vasilije Adzic come contropartita tecnica, un profilo che piace molto al direttore sportivo dell'Udinese, Nani. Attenzione però alla concorrenza del Como di Cesc Fabregas, che forte del debutto europeo e di grandi disponibilità economiche, insidia concretamente i bianconeri nella corsa al giocatore.

Nelle ultime ore si è registrato il forte ritorno di fiamma della Lazio. Sulla panchina biancoceleste siede ora Gennaro Gattuso, da sempre un grandissimo estimatore della fisicità e del talento dell'ex romanista. Se in passato Zaniolo aveva chiuso le porte a un trasferimento sull'altra sponda della capitale, oggi lo scenario è radicalmente mutato. Il club di Claudio Lotito rimane alla finestra, anche se per sferrare l'attacco decisivo dovrà prima formalizzare alcune cessioni (con Provedel in orbita Inter e il rinnovo dei reparti).

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Sullo sfondo resta vigile il Milan. La dirigenza rossonera apprezza Zaniolo per la sua duttilità tattica: un'ala fisica che conosce già alla perfezione la Serie A e risulterebbe preziosa anche per le liste di registrazione. I rossoneri stanno studiando come il giocatore potrebbe integrarsi nello scacchiere tattico del nuovo tecnico, ma al momento si limitano a monitorare la situazione senza aver affondato il colpo, correndo il rischio di scivolare indietro rispetto a Juventus e Como.

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