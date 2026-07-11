Il giallo

Udinese, mistero Zaniolo: non si presenta agli allenamenti, problemi contrattuali?

I bianconeri sembravano aver risolto le beghe emerse dopo il riscatto del numero 10, la questione però si sta complicando molto

11 Lug 2026 - 13:21
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Zaniolo resta all'Udinese si, Zaniolo resta all'Udinese no. Il leit-motiv delle ultime settimane bianconere è stato questo. Il giocatore non si sta allenando, perché non ha ancora controfirmato il contratto proposto dal club dei Pozzo. Tre giorni fa, a Sky Sport, il ds Gokhan Inler aveva detto: "Zaniolo resta, dobbiamo ancora però parlare di qualche dettaglio". Evidentemente, di dettagli non si tratta: per il momento il fantasista non è a disposizione di Runjaic, e lo snodo cruciale del perché sarebbe legato ai bonus previsti dall'accordo tra le parti.

I dettagli

 Zaniolo al Galatasaray percepiva 2.7 milioni di euro l'anno, una cifra molto elevata per l'Udinese. Che però si è messa d'impegno per offrigli un accordo al massimo delle proprie possibilità: 1.5 milioni + 300mila di bonus. Proprio questi 300mila euro, però, sono la secca su cui si è arenata la questione perché l'ex Roma li riterebbe "non facilmente raggiungibili". In altre parole, andrebbe bene l'entità del bonus, ma non le modalità con cui il giocatore può farlo scattare. La dirigenza sta continuando a colloquiare con l'agente Claudio Vigorelli per risolvere la questione rapidamente.

L'importanza del 10

 Il club punta fortissimo sul giocatore, lo ha già eletto a stella assoluta nella scorsa stagione ed è stato ripagato in maniera soddisfacente con ottime prestazioni e una leadership tecnica evidente. Tuttavia, se la questione non si risolvesse rapidamente, anche i Pozzo e i dirigenti potrebbero dire basta e pensare a una cessione del giocatore su cui è sempre vigile la Lazio. Che, ricordiamo, ha già un contratto in essere con l'Udinese firmato un anno fa per chiudere rapidamente con i turchi, un contratto che si era basato sulla reciproca promessa di rincontrarsi 365 giorni dopo, rivedere le cifre, stringersi la mano e andare avanti insieme con soddisfazione delle parti. Soddisfazione che per ora, però, da parte del giocatore non c'è pienamente.

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