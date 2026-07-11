Udinese, mistero Zaniolo: non si presenta agli allenamenti, problemi contrattuali?

Zaniolo resta all'Udinese si, Zaniolo resta all'Udinese no. Il leit-motiv delle ultime settimane bianconere è stato questo. Il giocatore non si sta allenando, perché non ha ancora controfirmato il contratto proposto dal club dei Pozzo. Tre giorni fa, a Sky Sport, il ds Gokhan Inler aveva detto: "Zaniolo resta, dobbiamo ancora però parlare di qualche dettaglio". Evidentemente, di dettagli non si tratta: per il momento il fantasista non è a disposizione di Runjaic, e lo snodo cruciale del perché sarebbe legato ai bonus previsti dall'accordo tra le parti.