Udinese-Zaniolo, pace quasi fatta: passi avanti verso l’accordo

Durante i giorni di gelo, l'entourage del giocatore ha effettuato dei veri e propri sondaggi esplorativi, registrando gli interessi di Milan e Juventus, rimaste alla finestra. Tuttavia, i colloqui non hanno portato a offerte concrete tali da spingere a una cessione. L'Udinese, dal canto suo, ha mantenuto una linea chiara: "Nessun muro alzato", come confermato dal dt Franco Collavino, ma fermezza sulle cifre. I bianconeri hanno infatti offerto un rinnovo triennale con una parte fissa da 1,5 milioni di euro: il compromesso decisivo, atteso nelle prossime ore, arriverà grazie alla rimodulazione dei bonus addizionali (circa 300 mila euro) e alla limatura di alcune clausole non gradite al calciatore.