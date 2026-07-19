Udinese-Zaniolo, pace quasi fatta: passi avanti verso l’accordo

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Crisi rientrata e strade che tornano a unirsi. Tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo è tornato il sereno dopo le forti tensioni delle ultime settimane. Il fantasista classe 1999, che nei giorni scorsi aveva lasciato il Friuli per fare ritorno a casa in Versilia – giustificando l'assenza dagli allenamenti e dal primo abbraccio con i tifosi tramite certificato medico – è ormai vicinissimo a trovare la quadra definitiva con il club della famiglia Pozzo per il tanto discusso adeguamento contrattuale.
Il braccio di ferro era nato dal mancato accordo sull'adeguamento dello stipendio, una promessa che la società aveva fatto al giocatore al momento del suo arrivo a Udine sul gong del mercato 2025/2026, prima di riscattarlo a titolo definitivo dal Galatasaray. Con un contratto blindato fino al 2029, Zaniolo e il suo agente, Claudio Vigorelli, chiedevano un riconoscimento economico dopo una stagione importante da 34 presenze complessive, 6 gol e 6 assist.
Durante i giorni di gelo, l'entourage del giocatore ha effettuato dei veri e propri sondaggi esplorativi, registrando gli interessi di Milan e Juventus, rimaste alla finestra. Tuttavia, i colloqui non hanno portato a offerte concrete tali da spingere a una cessione. L'Udinese, dal canto suo, ha mantenuto una linea chiara: "Nessun muro alzato", come confermato dal dt Franco Collavino, ma fermezza sulle cifre. I bianconeri hanno infatti offerto un rinnovo triennale con una parte fissa da 1,5 milioni di euro: il compromesso decisivo, atteso nelle prossime ore, arriverà grazie alla rimodulazione dei bonus addizionali (circa 300 mila euro) e alla limatura di alcune clausole non gradite al calciatore.
Risolto il problema burocratico ed economico, Zaniolo è atteso a Udine già nella giornata di domani per riprendere gli allenamenti e ritrovare la forma fisica ottimale. Il numero 10 si aggregherà nuovamente al gruppo guidato da Kosta Runjaic (dopo aver saltato l'amichevole contro l'Nk Istra) in tempo per la partenza per il ritiro austriaco di Lienz, fissata per mercoledì 22 luglio.
Il ritiro in Austria durerà fino al 4 agosto e farà da preludio alla Friuli Venezia Giulia Cup dell'8 agosto, dove i bianconeri sfideranno Barcellona e Nottingham Forest.