Mercato
roma
Rosa
MANOVRE GIALLOROSSE

Roma-Sancho non è ancora finita: c'è margine per convincere Jadon

L'esterno inglese ha dato apertura ai giallorossi: Gasp lo ritiene fondamentale. Ancora di più dopo lo stop di Bailey

22 Ago 2025 - 10:05

La Roma non vuole lasciare nulla di intentato per Jadon Sancho. L'esterno è da tempo il primissimo obiettivo indicato da Gasperini per rinforzare la rosa. Dopo aver trovato l'accordo totale con il Manchester United per il trasferimento dell'inglese (19 milioni più 5 di bonus), la trattativa si è arenata sull'accordo tra i giallorossi e l'inglese: stipendio, commissioni e ambizioni sportive, erano tanti i tasselli da sistemare.

Clamoroso Bailey: si fa male al primo allenamento nel giorno dell'annuncio, salta l'esordio

Nelle ultime ore però, dopo un call andata in scena nella tarda serata di ieri, sarebbe arrivata un'apertura: un po' perché la Roma, dopo l'infortunio di Bailey, per regalare un altro esterno a Gasp sarebbe pronta a migliorare leggermente l'ingaggio proposto, un po' perché le alternative sul tavolo di Sancho non abbondano.

Nei giorni del primo rifiuto si parlava di un'importantissima offerta del Besiktas al giocatore (9 milioni netti all'anno, quanto l'inglese percepisce attualmente in Inghilterra, contro i 5,5/6 che offriva la Roma), ma il progetto sportivo non è stato messo in secondo piano dall'ex Dortmund: Sancho vorrebbe giocare la Champions. Al momento però nessuna squadra che gioca la massima competizione europea si è fatta avanti concretamente per lui, ragione per cui l'appeal della Roma sta aumentando minuto dopo minuto. 

Roma, la pista Sancho resta viva: contatti con gli agenti per strappargli il sì

LE ALTERNATIVE

Sancho è il primissimo desiderio di Gasp e per questo la Roma farà tutto quello che può per chiudere questa trattativa. Dovesse però resistere il muro del calciatore, Ricky Massara avrebbe già pronte un paio di piste alternative: la prima porta a Breel Embolo del Monaco, più una punta che un esterno ma lo svizzero classe '97 in caso di necessità può essere impiegato in fascia, e Wilson Odobert del Tottenham.

roma
mercato roma
jadon sancho

