Roma-Sancho non è ancora finita: c'è margine per convincere Jadon

La Roma non vuole lasciare nulla di intentato per Jadon Sancho. L'esterno è da tempo il primissimo obiettivo indicato da Gasperini per rinforzare la rosa. Dopo aver trovato l'accordo totale con il Manchester United per il trasferimento dell'inglese (19 milioni più 5 di bonus), la trattativa si è arenata sull'accordo tra i giallorossi e l'inglese: stipendio, commissioni e ambizioni sportive, erano tanti i tasselli da sistemare.